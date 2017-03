Els nous amos dels Polvorers encara no hi han fet obres de rehabilitació

L'estat que presenta encara és ruïnós. La Fundació Ibn Battuta fa un any que va adquirir l'antiga fàbrica dels Polvorers, però encara no hi ha fet cap actuació per frenar l'avançat estat de degradació i s'acaba el termini que li va fixar l'Ajuntament de Manresa per portar-hi a terme obres de rehabilitació. El 5 d'abril és la data límit que té l'entitat per executar-hi les tasques de millora.

El complex fabril, construït al segle XIX, és catalogat com a bé local d'interès cultural, i l'Ajuntament ja havia requerit als anteriors propietaris, la família Palou i Godall, que hi portés a terme obres per conservar la fesomia que tenia abans que entrés en l'actual estat de degradació. La reclamació mai no va tenir resposta. De fet, Ramon Palou, membre de família que en tenia la propietat, és vicepresident de la fundació que va adquirir l'any passat l'antic edifici.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, confia que la Fundació Ibn Battuta encara hi faci les tasques de millora. Remarca que hi ha un marge de quatre setmanes i que, de moment, els responsables de l'ens han estat predisposats a recuperar l'antiga fàbrica. «Parlem sistemàticament amb els nous propietaris i ens mereix la nostra confiança», afirma. Però de moment encara no han presentat cap full de ruta especificant com portaran a terme les mesures per conservar les instal·lacions.

Aloy assegura que si les tasques de millora no arriben, «hi ha mecanismes contundents perquè les portin a terme», sense concretar com pressionaria l'Ajuntament i matisant que «no es resoldrà res interposant sancions econòmiques».

Les actuacions que hi ha de portar a terme la fundació consisteixen en la neteja de la runa existent, l'eliminació d'elements estructurals o constructius inestables, actuacions per evitar els efectes negatius de l'aigua sobre les estructures i els elements constructius de l'edifici (com assegurar la sortida de l'aigua de l'interior de l'edifici, protegir els elements constructius i estructures que puguin veure's afectats pel contacte de l'aigua de la pluja i protegir les obertures), i executar les mesures necessàries per evitar l'entrada de persones.

Aquest diari ha intentat posar-se en contacte, sense èxit, amb el president de la Fundació Ibn Battuta, Mohammed Chaid, per saber si en l'estret marge de temps que tenen hi portaran a terme les obres de millora. Fa un any, va assegurar que al final del 2016 concretarien l'ús exacte de l'equipament i que en tres o quatre anys hi executarien un projecte i que possiblement les instal·lacions acollirien un centre per difondre la cultura marroquina, i és que l'entitat treballa per la integració dels immigrants. Però encara no hi ha cap document sobre la taula.

Fins i tot es va anunciar la construcció de dos habitatges –abans de presentar el projecte– a les proximitats de l'antiga fàbrica perquè hi visquessin dues famílies que s'encarregarien de preservar el que queda dempeus i evitar que hi entrés gent. L'estat d'abandonament és tan important que, si no s'hi fan les tasques de millora, només es podrà contemplar el complex fabril en els llibres d'història. La teulada va caure fa gairebé quatre anys, quan van robar les bigues, els pilars i les encavallades de ferro del sostre. Un robatori de grans dimensions.

Mesos abans la Policia Local va fer-hi una actuació per evitar una festa il·legal.