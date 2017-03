Posen a punt l'assaig clínic per ajudar telemàticament afectats per l'Alzheimer

Vint representants de centres d'investigació, institucions, universitats i empreses catalanes, franceses, italianes i angleses han participat a Manresa en una trobada del projecte europeu de recerca per crear una plataforma virtual per a afectats d'Alzheimer i els seus cuidadors que coordina la UPC.

UManresa participa com a líder clínic, conjuntament amb la Fundació Sociosanitària de Manresa. Les sessions de treball s'han dut a terme a les instal·lacions de l'Hospital de Sant Andreu, on es durà a terme la prova pilot del projecte. Per fer-la possible, la Direcció de Recerca i Innovació del Campus Manresa de la UVic-UCC gestiona un ajut econòmic europeu de 412.000 euros. Durant la trobada a Manresa s'han concretat aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'assaig clínic, que és previst que s'iniciï durat aquest mes de març.

CAREGIVERPRO-MMD és un projecte que té com a finalitat fer un millor seguiment i assistència dels pacients afectats d'Alzheimer i formar-los tant a ells com als seus cuidadors a través d'una plataforma TIC basada en una estructura de xarxes socials específiques.