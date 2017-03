Ajuntament i Comissionat del Centre Històric: l'habitatge és el gran problema del sector

El regidor de Planejament i Projectes Urbans de l´Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, i el Comissionat del Centre Històric, Adam Majó, han fet avui -al nou espai públic situat entre els carrers Mel i Urgell- balanç del primer any de treball del Comissionat del Centre Històric de Manresa, una figura creada pel govern de la ciutat amb l´objectiu d´atraure persones, iniciatives, activitats i projectes d´aquesta zona de la ciutat que inclou el Barri Antic, una part de les Escodines i el barri de Vic-Remei.



"Satisfactori" i "molt últil"



Marc Aloy ha fet una balanç "satisfactori" que ha qualificat de "molt útil" de l´any de treball del Comissionat ja que "ha aconseguit, a través d´una feina transversal, optimitzar els sistemes de treball dels diferents departaments de l´Ajuntament i, alhora, buscar la complicitat dels veïns, de les entitats veïnals i dels comerciants amb l´objectiu de millorar aquest entorn de la ciutat".

El regidor de Planejament i Projectes Urbans ha afirmat que el principal problema d´aquesta zona de la ciutat és l´habitatge. Aloy ha recordat que hi ha una xifra considerable d´habitatge desocupat al Centre Històric, si bé ha assegurat que molts d´aquests pisos buits "no reuneixen les condicions per ser habitats". Aloy hi afegit que, en matèria d´habitatge, l´equip de govern es va comprometre des de l´inici del mandat a estudiar noves fórmules per posar al mercat habitatge al Centre Històric, i que en aquest moment s´estan explorant vies amb una cooperativa d´habitatge, una entitat que es dedica a posar al mercat habitatge assequible i treballa amb fórmules com la masoveria urbana o convenis amb particulars. A banda, s´està treballant per desencallar urbanísticament sectors com Barreres o plaça Hospital.

El regidor també ha esmentat alguns dels plans importants en marxa al Centre Històric com a la Baixada dels Drets i la zona del Museu Comarcal, però ha recordat que "petites actuacions a espais buits, alguns enderrocs en edificis en ruïna, petites actuacions a l´espai urbà o alguna actuació artística de Murs Pintats han suposat millores també molt perceptibles amb només un petit pressupost".



L'Ajuntament sol no ho resoldrà

Al seu torn, Adam Majó ha presentat un document amb 65 accions dividides en sis línies de treball en les quals el seu departament està treballant de forma coordinada i transversal amb els diferents serveis de l´Ajuntament i amb veïns i veïnes del barri, entitats i institucions.

Majó ha reconegut que el seu treball consisteix a ser "molt insistent" amb tots els serveis municipals, però també amb propietaris i diverses entitats. En aquest sentit ha assegurat "que els problemes del Centre Històric de Manresa són molt semblants a d´altres ciutats" i que aquests "no es resoldran només amb la intervenció de l´Ajuntament". Per a Majó és bàsic "incentivar a institucions i propietaris per millorar-ne la situació. L´Ajuntament s´ha d´arremangar, incentivar-hi i ser-hi al capdavant, i ho està fent, però ell sol no ho resoldrà".

El Comissionat ha coincidit amb el regidor Aloy que "el principal problema a resoldre és l´habitatge". Majó ha dir que hi ha molts pisos desocupats, en desús o en situació de mal ús, alguns dels quals no són rehabilitables -poca llum estrets orientats al nord- i que caldrà tirar endavant iniciatives que ajudin a resoldre la situació. Per al Comissionat "aconseguir que vingui a viure més gent és la clau per millorar el futur del Centre Històric".

El Comissionat ha afirmat que durant aquest primer any, sobretot, li ha sorprès l´estimació dels ciutadans cap al Centre Històric i les ganes de fer coses "per millorar-lo". Majó, malgrat l´opinió de molta gent, ha assegurat que l´activitat comercial al Centre Històric de Manresa "en el seu conjunt, és més gran i dinàmic i funciona més bé que a la majoria de ciutats del país de mida similar".



Les 65 actuacions



El Comissionat pel Centre Històric és una figura recollida en el Pla de Govern (2015-2019) i el Pacte de Ciutat i el seu objectiu és atraure persones, iniciatives, activitats i projectes al Centre Històric de la ciutat, és a dir, al barri antic i una part d´Escodines i Vic–Remei. Alhora, el Comissionat ha de ser un interlocutor accessible i actiu tant per veïns i veïnes com pels diferents agents implicats amb aquest àmbit de la ciutat.

Aquest objectiu es concreten en sis línies de treball i en una cinquantena d´actuacions definides.

OMPLIT BUITS. Buscar i donar ús a edificis buits del Centre Històric començant pels que estan situats en punts estratègics i/o que tenen caràcter singular i valor patrimonial.

Equipaments de titularitat pública.

1. Local interior de la plaça de la Reforma. Es tracta d´un local interessant ja que es troba a l´entrada del Centre Històric des de l´estació i la Reforma. S´ha aconseguit que l´empresa concessionària rebaixi el possible lloguer i, a mig termini, podria allotjar alguna activitat.

2. Auditori de Sant Francesc. S´està parlant amb diferents agents de la ciutat per emprendre la rehabilitació de forma conjunta. El pressupost per adequar-lo pujaria 1.5M d´€.

3. Jutjats vells. S´ha modificat el conveni amb Vicepresidència per tal quela Generalitat assumeixi íntegrament el cost per adequar-lo com a seu dela Generalitat a Manresa. Al llarg de l´any2017 ha de sortir a concurs el projecte de rehabilitació.

4. Anònima. S´ha elaborat una proposta per convertir part de l´edifici en una "Fàbrica de Creació". Aquest mateix any s´ha previst condicionar la nau gran per poder-hi fer activitats obertes al públic.

5. Locals de FORUM a Escodines. S´han ensenyat a diverses empreses i entitats.

6. Xalet Casa Caritat. L´esplai Vic-Remei ha presentat un projecte per habilitar l´espai de cara a utilitzar-lo per a activitats vinculades a la infància i la joventut.

7. Fàbrica del Salt o de l´Aranya. S´ha creat una Casa d´Oficis que al llarg del 2017 farà millores a les plantes superiors, propietat de l´Ajuntament, així com de l´espai exterior.

8. Antic Col·legi de Sant Ignasi. Durant el 2016 s´han fet actuacions per valor de 800.000 euros per fer-hi un Centre d´acollida per a pelegrins i dotar el Museu d´una nova sala expositiva. També s´han rehabilitat les façanes del claustre. Al llarg del 2017 i 2018 es faran les obres per dotar l´equipament d´uns nous accessos des de la plaça Sant Ignasi.

Edificis de titularitat privada.

9. Antiga Cambra de Comerç. No hi ha projecte.

10. Antiga Fonda Sant Antoni. La propietat iniciarà en breu obres de millora que han de permetre separar les diferents plantes. Des del Comissionat s´està buscant un ús amb projecció turística per a la planta baixa.

11. L´Ateneu. S´està intentat portar-hi activitats.

12. Convent de les Caputxines. S´està parlant amb el Bisbat per tal d´aconseguir la cessió a la ciutat i dotar-lo de nova activitat.

13. Antic local de la Creu Roja al Galceran Andreu. L´Ajuntament ha arribat a un acord amb Creu Roja per adquirir-lo. Aquest edifici permetrà dotar la nova seu dela Generalitat de466 m?2; més de superfície i uns2.000 m?2; més de sostre.

14. Casa Llissach. Sense projecte.

MILLORES EN L´ESPAI PÚBLIC. Els darrers anys s´ha fet una renovació en profunditat de carrers i places, però encara hi ha molts punts que necessiten una intervenció significativa. En la majoria de casos es tracta d´espai públic de titularitat municipal, però d´altres són espais privats per als quals s´establiria un conveni de cessió.

15. Baixada dels Drets, plaça i via Sant Ignasi i Vidal i Barraquer. S´estan acabant els projectes executius per a la reurbanització de tot l´espai públic a l´entorn de l´Antic Col·legi Sant Ignasi. Aquestes actuacions estan finançades amb 2,7 milions d´euros i s´executaran entre el 2017 i el 2018.

Ascensors públics.

Durant el 2017 entrarà en funcionament un ascensor entre el carrer Santa Llúcia i la plaça Major que ha de permetre millorar l´accessibilitat entre les Escodines i el Barri Antic. També s´ha tancat un conveni ambla FUSSAMper a la instal·lació d´un ascensor públic entre els carrers del Remei de Dalt i de Baix.

16. Baixada dels Jueus. Millores en el carrer a partir de l´enderroc de l´edifici que fa xamfrà amb Na Bastardes. Està previst per aquest any 2017.

17. Plaça Milcentenari (d´aparcament a plaça). S´està treballant en una instal·lació esportiva adreçada a nens i nenes.

18. Futura plaça del molí d´oli (Sector Balç). Falta comprar una de les finques per poder completar l´operació. Sense data.

19. Solar Mel/Urgell. Enderroc de l´antic marmolista i adequació de l´espai resultant. Fet l´any 2016.

20. Plaça dels Drets. S´està treballant en una solució per a l´edifici del número 4 (on hi havia hagut el bar Rio).

21. Carrer de Sant Andreu. Renovar el carrer i fer-lo d´una sola plataforma. Previst dins d´aquest mandat.

22. Punts de presa de corrent a places. S´està treballant el tema.

23. Endreçar i obrir solar de Muralla Sant Francesc. Fet l´any 2016

24. Els solars de l´illa de cases entre Mel, Camp d´Urgell, Magraner i Urgell. S´està treballant la gestió de sòl per poder ampliar i endreçar l´espai de l´actual parc públic provisional.

25. Solars d´Alfons XII amb Na Bastardes. S´està buscant una solució per endreçar aquest espai, conjuntament amb la propietat.

26. Iniciar un programa d´ajuda a la rehabilitació de façanes. Previsió 2017

27. Obrir el passatge d´Aiguader a través del número 7 de Sant Bartomeu. S´està treballant en l´adquisició d´aquesta finca.

28. Obrir el solar de Sant Bartomeu 19. S´està treballant amb la propietat perquè cedeixi el solar i s´arranjarà a través d´una col·laboració amb el programa Start impulsat per Ampans.

29. Ajudar a restaurar la façana lateral del teatre dels Carlins. D´entrada es farà el pla d´usos. Pas previ per sol€licitar ajudes. 2017

30. Connectar Jorbetes amb Muralla. No hi ha data.

31. Ampliar espai per a vianants en el tram d´Esquilets entre Carretera de Vic i Infants. No hi ha data

32. Connexió per a vianants directe i en línia recta entre carrer Guimerà i carrer del Born. Està en marxa des de la campanya de Nadal. De moment, els resultats són satisfactoris.

33. Ampliar la boca del carrer Aiguader emprenent els enderrocs necessaris. Fet.

34. Enderroc del número 7 del carrer de Vallfonollosa. Per obrir una visual a la Seu des d´aquest carrer. Previsió 2018.

ITINERARIS COMERCIALS I DE PASSEIG. Cal potenciar determinats recorreguts posant especial atenció als carrers que han perdut atractivitat els darrers anys (Sobrerroca, Sant Miquel, Carme, Alfons XII).

35. Millorar la il·luminació. Després de la jornada de debat, s´ampliarà la il·luminació en led que actualment tenim a Sobrerroca a 14 carrers més del Centre Històric (2018) i es posarà llum a la farola de Pl. Gispert (2017) .

36. Potenciar les activitats al carrer, sobretot a la Plaça Major. És una realitat.

37. Nova gestió pel mercat. Des de gener la gestió és directament municipal i abans del 15 d´abril es presentarà el nou projecte lligat a la producció de proximitat i la salut.

38. Col·laborar amb l´entitat per aconseguir més activitats al Coro Sant Josep. S´està fent un acompanyament per poder accedir a una subvenció dela Generalitat per a ateneus i casals de titularitat privada.

39. Esdeveniment vinculat a la joieria. S´ha creat un grup de joiers artesans amb els quals es vol organitzar una fira de la joieria d´autor.

40. Ampliació de bonificacions per obres i millor del programa d´incentius per l´ocupació de baixos. S´han ampliat els supòsits que admeten bonificació de llicències d´obres (2017).

41. Concurs de balcons amb flors. Es va fer la primera edició l´any 2016 i es repetirà aquest any amb més activitats paral·leles.

42. Subvencionar estudis previs per a instal·lació d´activitats. No s´ha iniciat.

43. Dignificar l´espai on es va rodar Plàcido al costat de l´església del Carme. A l´espera de propostes per part de les entitats que ho van suggerir.

44. Crear una Manresa Film Comission. S´hi està treballant des de dinamització econòmica.

45. Ajudar a rehabilitar i fer visitable la casa natal d´Oms i de Prat. S´han tingut converses amb el propietari però no s´han concretat en fets.

46. Millorar l´entorn de la façana posterior de l´edifici de l´Ajuntament. Sobretot ara que ha estat declarat BCIN. Previsió 2017-2018.

HABITATGE. El problema de l´habitatge al Centre Històric no és tant de pisos nous o gairebé nous desocupats sinó de pisos vells que necessiten una important inversió de rehabilitació. En aquests moments a la iniciativa privada difícilment li costa fer-se càrrec d´aquestes inversions i la pública té dificultats per aconseguir els recursos. Per tant, caldrà ser molt selectiu, descartant d´entrada els habitatges amb poca llum natural i ventilació (plantes baixes de carrers estrets o orientats al Nord) i caldrà actuar a través de fórmules diverses (masoveria urbana, intervenció pública directa, acords amb propietaris...).

47. Aconseguir cessió d´habitatge per a lloguer social dels bancs (Joc de las Pilota, Sta Llúcia, Sta Maria i St Bartomeu). Malgrat els esforços i la pressió de les sancions, de moment s´han aconseguit pocs habitatges desocupats propietat d´entitats bancàries al Centre Històric.

48. Arribar a acords amb propietaris disposats a acabar obres de rehabilitació inacabades. S´ha parlat amb la propietat. Alguns han manifestat intenció d´actuar aquest any mateix.

49. Augmentar oferta de masoveria urbana i implicar més entitats. S´han acabat dos projectes amb Càritas als que han permès aconseguir nous habitatges pel sistema de masoveria urbana. S´ha augmentat l´aportació pública i estem treballant en un projecte a Escodines.

50. Projecte d´habitatge assequible, especialment per a joves. S´està treballant amb una entitat per fer-ho possible.

51. Promoure les cooperatives d´habitatges. Estem treballant amb un col€lectiu organitzat i comptem tancar un acord aquest any mateix.

52. Avançar en la gestió i preparació de sòl al sector Barreres. Al llarg del 2017 es treballarà per tenir el sòl a disposició per dedicar-lo a habitatge públic.

53. Campanya de microcrèdits per a reformes en els habitatges. Pendents de finançament.

54. Reactivar el programa de FORUM d´arranjament i gestió d´habitatge cedit per privats.

COHESIÓ SOCIAL. Una de les prioritats d´aquest Comissionat és fer del barri un barri popular però amb mixtura social, és a dir amb veïns de perfil socioeconòmic divers però amb una renda per càpita semblant a la del conjunt de la ciutat. No estem treballant amb la perspectiva que en el futur aquesta sigui una part de la ciutat amb problemes d´exclusió social superiors a la resta de Manresa. Ara bé, com que aquests problemes ara per ara existeixen i no els solucionarem immediatament, caldrà dedicar-hi una especial atenció.

55. Buscar un nou local per l´acollida de l´EBASP Centre. S´han ofert diverses possibilitats.

56. Assegurar la continuïtat dels projectes JNA, Casalot, Espai Jove, Ludugurus,La Kampana, els berenars i la coral del Casal de les Escodines i l´Escoleta i ampliar-los amb una activitat vinculada a les arts plàstiques. Alhora, aconseguir més treball en xarxa entre les entitats dedicades als joves i als infants.

57. Mantenir el programa Dinamo impulsat pel SOC i el CIO al Centre Històric augmentant-ne la vinculació amb el barri.

58. Intervenir en casos de degradació greu de la convivència entre veïns. S´ha actuat a Plaça Gispert i a Escodines.

PERCEPCIÓ. Entenem que el Centre Històric té un problema de percepció negativa injustificada i treballarem per revertir-la de dues maneres: Amb fets, és a dir generant notícies positives, i amb discurs, destacant les nombroses avantatges de viure i/o treballar al Centre Històric.

59. Campanya per reforçar l´orgull de barri. S´ha editat un cartell titulat "Qui en dona més".

60. Crear espais de debat i trobada. De moment s´han fet dues jornades de debat monotemàtiques. Se´n faran més.

61. Crear una publicació gratuïta d´àmbit de Centre Històric. Projecte aparcat, de moment.

62. Publicar una guia de les Ajudes a la rehabilitació i a la implantació de noves activitats al CH. S´ha fet difusió a la premsa i a les xarxes socials.

63. Edició d´un mapa del Centre Històric. 2017

64. Ajudar a tirar endavant noves iniciatives que projectin una imatge positiva del Centre Històric. S´ha col·laborat amb una vintena d´esdeveniments entre els qualsla Manresa Street Night, el Tasta el Bages, el Saltaterrats o l´extensió dela Fira de l´Aixada al Carrer Vilanova i plaçà Gispert.

65. Impuls de la campanya Murs plàstics. En marxa.