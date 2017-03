La Comissió 8-M bateja com a Mercè Angla la nova plaça del carrer de la Mel

abel gallardo

El nou solar obert al públic entre el carrer de la Mel i el d'Urgell no tenia nom, però aquest diumenge les associacions feministes i anticapitalistes de Manresa que integren la Comissió 8-M la van batejar com a plaça de Mercè Angla. Les entitats que formen la comissió van celebrar-hi el Dia de la Dona amb un recital poètic, un vermut, una arrossada popular i una representació teatral. Amb aquesta iniciativa s'homenatja Mercè Angla, que va esdevenir un dels puntals de l'Associació de Veïns del Barri Vell quan es va formar, el 1976, i va treballar per la rehabilitació del centre històric.