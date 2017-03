Fora Stocks consolida el bon ritme de vendes que va registrar l'any passat

Les ganes d'aprofitar les darreres gangues van fer que ahir a les 8 del vespre encara hi hagués compradors i curiosos mirant peces de roba i complements per a la llar al Fora Stocks, el dia que botigues de Manresa intenten vendre les peces de temporada que els han quedat al magatzem. Una trentena de comerços eren presents ahir al passeig de Pere III, sobretot botiguers que venen roba i complements. Els comerciants consultats asseguraven haver tingut una bona jornada, equiparable a la de l'any passat, i es constata que el nivell de vendes s'ha recuperat dels pitjors temps de crisi.

A l'hora de tancar el certamen, Francina Pulido, que té una botiga de roba, atenia persones que dubtaven si aprofitar el preu rebaixat de diferents peces. Alguns van pensar que valia la pena i finalment van decidir comprar. «Fa quatre anys que vinc i és una bona jornada perquè hi ha gent que ho espera i ve decidida a gastar», explicava mentre atenia els darrers clients. Tot i que els venedors estaven instal·lats al primer tram del Passeig des de 2/4 d'11, les vendes no es van animar fins una hora més tard. A la tarda, a partir de les 6, es va viure l'altra gran riuada de gent al Passeig, i ja fins a l'hora de tancar. «Les vendes que he fet són similars a les de l'any passat i més bones que els pitjors temps de la crisi», assegurava. El 2016 ja es va notar un increment de les vendes, i aquest any s'ha mantingut el ritme de l'edició passada, segons alguns dels comerciants.

A la majoria de rètols de les diferents parades es promocionaven ofertes d'entre el 60% i el 70%. «A la botiga ja teníem, les darreres setmanes, rebaixes del 60%. Avui també, però a part tinc algunes peces de roba interior que fins i tot arriben al 90%», explicava Kati Garcia, de la botiga Somnis. Antoni Sala, que ven complements per a la llar a L'Orquídia, també tenia fundes de coixí al 90% de descompte. «Una de les proves que la jornada funciona, i que molta gent s'hi interessa, és que han vingut força compradors i curiosos al migdia, en una hora que bufava un fort vent», explicava Sala. Alguns venedors asseguraven que pel Passeig també circulaven compradors que no eren del Bages, i que procedien d'altres comarques. El que tenien clar tots és que després de 21 edicions, el certamen, organitzat per Manresa+Comerç, és un dia assenyalat en el calendari comercial.

José Martínez, que ven roba i material per a la pràctica esportiva, era la primera vegada que participava en el Fora Stocks. «La botiga és nova i, per tant, abans no havíem vingut. I estem molt satisfets d'haver-hi participat perquè ha estat una bona jornada de vendes. M'ha funcionat l'oferta de 2 parells de vambes per 60 euros que, de fet, ja teníem a l'establiment», comentava.