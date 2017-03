El 25% del torn de nit de neteja a Manresa ha patit atacs de cor per la pressió, segons CGT

El sindicat CGT del servei de neteja de Manresa ha denunciat públicament les precàries condicions en les què han de desenvolupar la seva feina els treballadors. "Un exemple clar el tenim al torn de nit, on el 25% de la plantilla ha patit atacs de cor", asseguren.

Josep Antoni Fernández, delegat de personal de la CGT de la UTE Sanejament Manresa, concessionària del servei, ha afirmat que la pressió a la què es veuen sotmesos els treballadors per part de l'Ajuntament és "exagerada" i, fins i tot, "surrealista" i "provoca sobre la plantilla de la nostra empresa una situació insostenible".

Assegura que "les fortes retallades del servei fetes per l´Ajuntament des del 2011 han suposat una forta càrrega de feina física i psicològica sobre els treballadors".



Més accidents

La CGT assegura que el Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat va comunicar a la UTE Sanejament Manresa "que les baixes per accident estan molt per sobre de la mitjana del sector i del país, i va cridar l´atenció a l'empresa perquè prengués mesures per tal de evitar mes accidents".

El sindicat culpa l´Ajuntament de tot plegat, "ja que la seva exigència molt per sobre del que es pot donar amb els recursos que disposem és del tot impossible d´assolir". I afegeix que "la pressió per part del departament tècnic de l'Ajuntament l´únic que aconsegueix es enfonsar en paperassa la nostra tasca, amb absurds requeriments i escrits que no tenen cap ni peus. Qui millor que nosaltres sap a on i com recollir la brutícia?".

Segons el delegat de personal de la CGT, "canvien sistemes i plànols de recollida cada dos per tres perquè no planifiquen correctament i tampoc pregunten com es pot millorar el servei, mentrestant qui pateix les conseqüències es el treballador i el ciutadà".

Denuncia que donen rascletes de pintor als escombraires per treure herbes, feina que feia una brigada de tres operaris que van ser eliminada el 2011. A més, hi ha una escombradora menys, un camió de desbrossament menys, tres camions "cubes" menys, un camió de recollida de rebuig menys, un camió de recollida de mobles menys, brigades on anaven 3 operaris ara funcionen amb 2 i s'ha baixat el nivell del rentat de contenidors.

I el resultat és que "el més feble pateix les conseqüències "amb sancions que fins i tot han provocat acomiadaments".

El sindicat reclama el total restabliment de tots els serveis que es van retallar al 2011 i anys posteriors. La Secció Sindical de CGT a la UTE Sanejament Manresa es posa a disposició per tal d´informar a totes les associacions de veïns de la ciutat "de la situació real del servei de neteja de Manresa". Els treballadors diuen prou i afirmen que no són "delinqüents ni esclaus, també som ciutadans i tenim drets".