Els 5,4 milions per a l'estació de Renfe queden en 2,4 per una nova retallada

Inversió minvant a l'atrotinada estació de Renfe de Manresa. El ministeri d'Hisenda ha publicat la licitació d'una obra de millora de 2,4 milions, que inicialment havia estat anunciada el novembre del 2013 amb un volum de 5,4 milions i que, en una etapa intermèdia, va ser valorada en 2,9 milions.

El PSC de Manresa ha denunciat que s'estava licitant l'obra «per 3 milions menys dels anunciats, i amb més de 4 anys de retard».

Per al president del grup municipal socialista, Felip González, aquesta situació mostra el «desvergonyiment» de Renfe amb Manresa i la «manca d'efectivitat institucional local» per forçar el compliment dels compromisos adquirits.

El termini de presentació d'ofertes d'empreses a la licitació s'acaba el 4 d'abril i el termini d'execució de les obres un cop s'hagin adjudicat és previst de 12 mesos.

No és clar, però, quin serà el temps que Renfe pot tardar a fer l'avaluació de les ofertes, que podria ser d'uns quants mesos. El principal criteri d'adjudicació, segons l'anunci oficial que s'ha fet, és el de «l'oferta econòmica més avantatjosa».

Per al PSC manresà, amb aquesta molt necessària obra d'accessibilitat a l'estació de Manresa es constata que Renfe i el govern del PP a l'Estat han actuat amb la ciutat amb total «desvergonyiment».



«No hem estat a l'alçada»

Segons el polític socialista, també queda clar que les institucions manresanes «tampoc no hem estat a l'alçada de les circumstàncies perquè no hem estat capaços de forçar amb eficàcia el compliment dels compromisos inicialment presos i, en definitiva, per haver assumit tots plegats com a inevitables els constants endarreriments que s'han anat succeint en la contractació de l'obra».

Cal recordar que a l'Ajuntament de Manresa s'han aprovat en els darrers mandats (sempre amb gran unanimitat) diverses proposicions instant Renfe, entre altres coses, a millorar l'estació; i que fins i tot l'abril del 2016 l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor de Territori, Marc Aloy, es van desplaçar a Madrid per interlocutar amb Renfe i ADIF sobre la qüestió.

González apunta que «d'aquella visita a la capital de l'Estat, Aloy i Junyent van tornar a Manresa amb el compromís [que s'ha demostrat enèsimament fallit], que les obres es licitarien al maig del 2016 per arrencar el desembre del mateix any passat».

González afegeix que «esperem que aquesta vegada, que ja ens hem descomptat si és la segona, o la tercera, o la quarta vegada que en parlem, sigui realment la bona».



Consolidació d'una retallada

Per al polític socialista, de moment el que hi ha sobre la taula és la consolidació «d'una nova reducció de recursos econòmics previstos per a la ciutat», que en aquesta ocasió és d'uns 3 milions d'euros.

A més, es tracta d'una actuació que «ja havia d'estar acabada fa més de 4 anys, segons l'anunci fet en el seu dia conjuntament pel ministeri de Foment i la mateixa Generalitat quan aquest projecte es va quantificar a bombo i platerets amb un pressupost de 5,4 milions d'euros».

L'obra preveu la instal·lació de dos ascensors, l'anivellament de les andanes, la millora de la il·luminació i posar bandes rugoses per a les persones invidents. A més, s'aprofitarà per canviar l'interior del vestíbul de l'estació amb un disseny que serà pilot per a la resta de les estacions de l'estat.