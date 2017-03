Ajuntament i Mosaic treballen plegats per a persones amb malalties mentals

L'Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet han signat un conveni de col·laboració a través del qual el consistori manresà farà una aportació econòmica els pròxims quatre anys al projecte Mosaic de l'esmentada entitat, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties mentals. La dotació es fixarà d´acord amb un annex anual per als anys 2017, 2018, 2019 i 2020.

A la signatura del conveni hi ha participat l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna Maria Prats. També hi ha assistit la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l´Ajuntament, Mercè Rosich.

La quantia de la subvenció, el pagament i terminis es fixarà cada any d´acord amb el projecte que presenti la fundació. Els diners es destinaran al funcionament ordinari de Mosaic, per donar suport als programes que porta a terme per a la reinserció social i laboral de persones amb malalties mentals.

El projecte Mosaic depèn jurídicament de la Fundació Tomàs Canet i es gestiona amb la participació de quatre entitats: l´Ajuntament de Manresa, la Fundació Althaia, les Germanes Dominiques del Convent de Santa Clara i la Comunitat de Germans de l´Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.