La federació de barris posa en el punt de mira les pensions, la llum i el gas

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha posat en el primer lloc de la llista de les seves reivindicacions per a enguany la defensa de les pensions.

En assemblea va acordar que el 2017 serà l'any, també, de la lluita per aconseguir que els subministraments energètics de llum i gas deixin de ser una forma d'exclusió social per a les persones que pateixen pobresa energètica.

En la priorització que van elaborar els activistes veïnals també hi consta la millora de la convivència als barris, la renegociació del conveni de les biblioteques veïnals, la construcció de la nova escola Valldaura, la consecució de respostes a les al·legacions presentades al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el manteniment de la via pública i la millora de la c-55 i el servei de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat.

El president de la federació de barris, Enric Martí, ha afirmat que «els ciutadans han de fer pinya per no deixar-se trepitjar les pensions».

Per a l'activista veïnal es tracta d'una reivindicació bàsica per a les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat i per deixar de desmotivar els més joves que veuen com van sent exclosos de l'estat del benestar.

Tenint en compte que «és mentida» que no es puguin pagar les pensions i que el plantejament que s'està fent ara per conduir la població cap a sistemes privats «és una altra etapa de l'estafa que és la crisi», la federació de barris considera que queda molta feina per fer a l'hora d'exigir «polítiques no només per garantir-les sinó per millorar-les».

Amb aquest objectiu, la federació posarà en marxa una campa-nya de conscienciació amb la distribució d'informació, la participació de membres del col·lectiu Marea Pensionista i la reactivació de la plataforma manresana de defensa de les pensions.

Crida a la «dignitat»



Martí va apel·lar a la «dignitat» dels ciutadans per posar fre a «l'abús» que suposa l'increment de la factura de l'electricitat que els darrers anys ha experimentat «increments brutals».

Per a la federació de barris resulta que la factura de la llum és «una estafa» per la qual es paga molt car «un servei penós» amb el qual els veïns no aconsegueixen persones amb qui puguin interlocutar quan hi ha problemes per resoldre, com els talls de subministrament.

També es treballarà de bracet amb l'Aliança contra la pobresa energètica pel fet que l'absència de subministraments bàsics deixi de convertir-se en un altre factor d'exclusió social.

El tercer eix d'acció serà el foment de la cohesió social per evitar que es degradi la convivència als barris. Segons el líder veïnal «calen fórmules de reacció ràpida i que s'escolti més les associacions de veïns».