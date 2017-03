L'Ajuntament admet que la majoria dels 1.115 pisos buits al Barri Antic haurien d'anar a terra

El gran repte del Centre Històric és aconseguir que hi vagi més gent a viure. El gran problema per aconseguir-ho és l'habitatge. En el balanç del primer any del comissionat del Centre Històric, tant l'Ajuntament, representat pel regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, com el comissionat, Adam Majó, van assegurar que resoldre-ho no passa per rehabilitar l'habitatge existent buit sinó per substituir-lo per nou. Com a exemple, ambdós van apuntar que bona part dels 1.115 pisos buits que hi ha al Barri Antic haurien d'anar a terra perquè no són recuperables.

La xifra de més d'un miler d'habitatges buits al sector amb més història de la ciutat va transcendir el gener passat i forma part de l'esborrany del Pla Local d'Habitatge. És el barri que en té més.



Illa a terra al sector Barreres

Aloy va afirmar, ahir, que «ens hem marcat com a prioritat el tema de l'habitatge» i Majó va afegir que «l'únic problema greu que té el barri és el dels habitatges en males condicions i, per tant, en desús o en mal ús, perquè l'infrahabitatge no deixa de ser un mal ús». Per revertir-ho, va parlar de «fomentar l'habitatge públic en solars que hi estan destinats». Ell i Aloy van esmentar el sector Bar-reres, on la idea és que vagi a terra l'illa de cases existent entre aquest vial i el d'en Tahones per fer-hi habitatge públic de nova construcció. Majó va insistir que «bona part dels edificis que antigament han estat destinats a habitatges ja no ho podran ser més amb una simple rehabilitació perquè ja no serveixen. No tenen condicions ni les tindrien amb una rehabilitació. Per tant, caldrà fer enderrocs i fer finques més grans per a edificis del segle XXI». Aloy va parlar de buscar noves fórmules per obtenir habitatge assequible, com «les cooperatives, la masoveria urbana i les cessions d'ús de propietaris i la iniciativa pública». Al Pla de millora urbana a l'esmentada illa del sector Barreres hi va afegir el que afecta els números 1 i 3 al carrer de l'Hospital i 10 a la plaça de l'Hospital.

Majó va aportar en el balanç una llista de 65 actuacions concretes per activar el sector (vegeu la llista sencer a sota). N'hi ha quinze més que les presentades fa un any, quan va prendre el càrrec perquè, va dir, «el barri és viu i segur que n'hi anirem afegint».

El regidor d'Urbanisme (ara anomenat de Planejament i Projectes Urbans) va destacar que si ha servit per a quelcom la feina de Majó ha estat per fer d'aglutinador dels diferents departaments de l'Ajuntament per afrontar els projectes executats com, per exemple, l'adequació de la nova placeta entre Urgell i Mel, on van fer la roda de premsa d'ahir; i l'operació al sector Barreres, on Majó ha fet contactes amb els petits propietaris que hi tenen habitatge, tot i que la majoria és municipal. El comissionat va afegir a la valoració d'Aloy que la seva «és una feina molt transversal» i que, malgrat que hi ha vegades que la dinàmica de l'Ajuntament «et fa desistir de ser el corcó, entenc que és obligació meva ser-ho i, per tant, intento ser-ho a dintre de l'Ajuntament i a fora». Va assenyalar sobre aquest darrer aspecte que «els problemes que té el Centre Històric de Manresa no els resoldrà només l'Ajuntament perquè la majoria d'edificis, propietats i finques són de propietat privada». De fet, va sentenciar, «si no aconseguim que aposti pel barri algú més a part de l'Ajuntament, no ens en sortirem».