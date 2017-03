Manresa celebra la primera jornada de videojocs

La ciutat de Manresa va acollir aquest passat cap de setmana, concretament tot el dissabte dia 4, la primera jornada de videojocs. Aquesta trobada va ser organitzada per Social Lovers i l´Ajuntament de Manresa. Durant tot el dia, més de 250 persones van passar per les instal·lacions de l´espai Joan Amades per jugar i interactuar entre els assistents. En total, es van fer més de 500 partides, i s´havien inscrit més de 150 persones.

Un dels trets diferencials d´aquesta trobada va ser la inclusió de quatre tauletes de Social Lovers que podien utilitzar els participants que no tinguessin mòbil amb dades, afavorint d'aquesta manera que tothom qui volia jugar ho pogués fer. Així, es va evitar que joves que no tenen mòbil i tauletes quedessin exclosos de l´activitat. D´entre els jocs més sol·licitats hi havia el Clash Royale, el joc del moment quant a mòbils.

Una jornada pensada pels amants dels jocs

La jornada la va obrir el Rocket League, i tot seguit va ser el torn de Pokémon Sol & Luna. Durant aquesta primera part de dissabte, una setantena de jugadors es van acostar a les instal·lacions. A la tarda, l´afluència es va fer més gran amb el Fifa 17, jugat amb parelles i que va esdevenir una eina d´interrelació entre persones desconegudes entre elles, i el Clash Royale.

Els guanyadors dels torneig van ser els següents:

Fifa 17: Los integrantes

Rocket League: El_Que_Se_Aburre

NBA 2K17: Aleix Màrquez

Clash Royale: ElOuahadi

Pokémon Sol & Luna: Nil Boira

La resposta per part del públic més jove de Manresa va ser molt positiva, per aquest motiu des de Social Lovers, l´entitat co-organitzadora amb la col·laboració de Manresa Jove (Ajuntament de Manresa), es valora fer més activitats d'aquesta magnitud a la ciutat. De fet, bastants participants van preguntar, encuriosits, sobre quant seria el següent acte.

El fet de generar espais comuns on les persones joves puguin gaudir d´aquestes pràctiques fa que entre elles es creïn espais de convivència col·lectiva, fet molt positiu i que trenca amb l´aïllament que moltes vegades s´associa a la pràctica dels videojocs.