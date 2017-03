La Renfe de Manresa tindrà vorera i deixarà de donar directament a la carretera

A l´entorn de l´estació de Renfe de Manresa es poden veure imatges com aquesta cada dia

A l´entorn de l´estació de Renfe de Manresa es poden veure imatges com aquesta cada dia Arxiu/Salvador Redó

El regidor de Planejament i Projectes Urbans de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, ha rebutjat les acusacions del PSC de "manca d´efectivitat institucional local" en relació a les obres pendentrs de l'estació de Renfe assegurant que el govern ha proposat millores al projecte "que s´han atès".

Per una banda, a instàncies de l´Ajuntament, "el projecte final inclou la construcció d'una vorera al llarg de tota la façana de l'estació que permetrà millorar l'accessibilitat i la seguretat de l'espai públic i la seva relació amb la plaça de la Reforma. D'aquesta manera es resoldrà l'anomalia d'una estació que donava directament a una carretera".

D'altra banda, també es millorarà el recorregut de vianants fins a la nova passera i el Pont Vell, "eixamplant l'actual accés al final de l'aparcament, millorant-ne la visibilitat i la seguretat".

Així que en el projecte que s'executarà "s´hi han incorporat les demandes del govern municipal i s´allarga una de les andanes".



2,9 milions no 2,4

Aloy ha volgut deixar clar que el projecte d'obra que es licita no és de 2,4 milions d'euros sinó de 2,9 milions i que la diferència correspon al muntant de l'IVA. Així que no es licita per 4 milions menys dels anunciats. En el que sí coincideix el govern municipal i el partit d'oposició és en el malestar pels retards acumulats en l'execució de les obres, un malestar que el govern municipal "ja hem manifestat a Renfe i a Adif, en reiterades ocasions".

El regidor de Planejament i Projectes Urbans ha explicat que el 2013, la inversió de 5,4 milions per a la modernització de l´estació de Manresa apareixia en un document de la Generalitat i el ministeri de Foment com una de les actuacions previstes, però sense cap projecte constructiu. Posteriorment, el ple de novembre de 2015 va aprovar per unanimitat instar el ministeri de Foment a informar de la concreció del projecte i a licitar les obres urgentment.

Segons Aloy, quan es va concretar el projecte, l´octubre de 2016, la quantitat es va fixar en 2,9 milions (2,4 + IVA), un import que no ha variat en cap cas i que, tal com ja es va anunciar, dotarà l'estació de dos ascensors que permetran accedir a les persones amb mobilitat reduïda a totes les andanes.



Marquesines històriques

La intervenció també preveu una millora substancial del vestíbul de l'estació, que serà més gran i ampli i permetrà donar un millor servei als usuaris. A més a més s'eliminaran els falsos sostres del vestíbul, cosa que permetrà fer visible l'estructura original, i es restauraran les marquesines històriques, cosa que permetrà posar en valor un element arquitectònic que és patrimoni de la ciutat.

Aspecte que tindrà l'interior de l'estació quan es facin les obres



Aloy recorda que s´han realitzat diverses reunions amb representants de Renfe i Adif, com ara la que van mantenir ell mateix i l´alcalde de Manresa, l´abril passat, a Barcelona, amb Armando Brigos, subdirector d´Estacions Nord-est d´Adif (Administrador d´Infraestructures Ferroviàries); i Félix A. Martín, director de Rodalies de Catalunya de Renfe. En aquestes trobades els representants del govern manresà ha expressat sempre la necessitat de Manresa de dur a terme les actuacions amb la major celeritat possible.

D´altra banda, s´ha de tenir en compte que, a banda d´aquest projecte, Renfe ja ha executat recentment el repintat exterior de la façana, amb un pressupost a banda.

Finalment, Marc Aloy vol reiterar que malgrat aquest projecte de millora de l´estació, "des de l´Ajuntament continuarem vetllant perquè Renfe i Adif introdueixin millores al servei ferroviari, que presenta greus mancances. Així doncs, no cal dir que continuarem reivindicant sense descans la millora de les línies, les freqüències i la durada dels trajectes, la incorporació de més trens directes, etc."