Els pelegrins del Camí Ignasià a Manresa encara no arriben ni a un al dia

Després de quatre anys creixent, el Camí Ignasià que uneix Loiola i Manresa seguint la petjada de sant Ignasi va viure el 2016 una davallada important de pelegrins, passant dels 443 del 2015 a 280 (un 36% menys). Josep Lluís Iriberri, director de l´Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, ho explica pel fet que el 2015 va ser any jubilar, la qual cosa va fer incrementar les peregrinacions de manera exponencial. Assenyala que, si es compara el 2016 amb un any normal, el 2014, el nombre continua pujant: de 221 a 280.

Iriberri recalca l´«efecte crida» dels anys jubilars dins del món catòlic. «Al Camí de Sant Jaume sempre ha passat: el 1992 hi va haver 9.000 pelegrins; el 1993, any jubilar, 99.000, i el 1994, només 15.000», posa com a exemple. «Per aquest motiu, a Àvila, que van celebrar un any jubilar [Teresià] el 2015, ja han aconseguit que Roma els doni permís per celebrar-ne amb periodicitat (a perpetuïtat, com passa amb el Camí Jacobeu) i el proper ja el tenen proclamat per al 2017-2018».



Pelegrins no registrats



Un element que també apunta, i que caldria tenir molt en compte si es vol fer un recompte el màxim de realista i útil dels pelegrins, és que no tots els que arriben a Manresa es registren per obtenir el certificat final a l´oficina del pelegrí que hi ha al Museu Comarcal. Parla d´un grup de 17 filipins i dels seus dos guies, «que van fer el camí des de Loiola, passant per Fuenmayor i Luceni, tal com ens van informar en aquests ajuntaments, i que van arribar també a Montserrat i a Manresa, però que no es van registrar quan va arribar». I d´«un grup de pelegrins de Miami de més de 30 persones que tampoc no es van registrar i que, en canvi, van estar celebrant a Manresa una eucaristia del tancament del seu pelegrinatge».

Irriberi remarca que cal no baixar la guàrdia i esmenta algunes de les millores fetes. «Les fletxes de color carbassa ja senyalitzen pràcticament tot el recorregut» i han sorgit «nous allotjaments per als pelegrins», que era una assignatura pendent i que «ajuden a mantenir els nivells de despesa una mica més avall». A més a més, hi afegeix les iniciatives sorgides de la societat civil i de la Companyia de Jesús, com la Marxa del Pelegrí a Manresa.

També, que nous ajuntaments han mostrat interès per incloure el camí com un element més del seu desenvolupament local; la publicació de la tercera edició, millorada, de la guia oficial del Camí Ignasià, i la seva publicació en alemany.



Francesos i anglesos, també



De cara al futur immediat, i lligat amb el fet que la procedència dels pelegrins estrangers continua sent molt alta (el 44%, el 2016), Iriberri informa que s´ha detectat l´interès de pelegrins francesos i anglesos per fer el camí, que fins ara eren gairebé inexistents. «Des de l´oficina estem ajudant a organitzar pelegrinatges promocionats pel diari La Croix (França), així com des d´Austràlia (aquest curs vindran tres grups diferents de Melbourne i Sydney). També repetiran pelegrins de Denver, San Francisco i Washington».