Dones de Manresa es fan i posen el 'pussy hat' per reivindicar els seus drets

Dones de diferents edats de Manresa s'han afegit, avui, a la celebració del Dia Internacional de la Dona amb una iniciativa que agermana reivindicació, companyonia i... llana. La botiga Llanes Epi, situada a la carretera de Vic de Manresa, on es va traslladar el negoci aviat farà un any després d'estar-se des del 1970 al carrer de Sant Andreu, va convidar les clientes a fer-se un 'pussy hat', el barret de llana de color rosa que van fer famós les concentracions celebrades el gener passat en moltes ciutats dels Estats Units, i també a d'altres llocs del món, contra la investidura de Donald Trump com a president dels Estats Units. Un Trump que no s'ha guanyat, precisament, la simpatia de les dones.

Avui, les clientes que van participar en aquest taller han estrenat els seus barrets en el marc d'una campanya per sumar-se a aquest projecte reivindicatiu. Llanes Epi és un establiment col·laborador del projecte 'pussy hat' a nivell d'Europa. Epi Prunés, responsable del negoci, ha celebrat la bona acollida de la iniciativa.

Una foto amb el barret i un desig

Prunés porta el negoci de Llanes Epi que va fundar la seva mare, que també és diu Epi. Tot i que va estudiar Psicologia, quan la seva mare es va retirar va decidir agafar-ne les regnes. Dins de les moltes activitats que organitza a l'entorn del fet de teixir, fa un mes que es va animar a sumar-se a la campanya 'pussy hat' que, tot i que va néixer als Estats Units, ha anat agafant embranzida a Europa. La seva amiga Marta Palos, que també és del sector del punt, és una de les responsables de traslladar i difondre aquest projecte reivindicatiu en clau de dona a Europa organitzant tallers arreu i teixint complicitats amb qui s'hi vulgui sumar, per exemple, aportant material per fer els barrets.

Palos comenta que es va posar en contacte amb una de les impulsores del moviment als Estats Units i li va comentar la idea de traslladar-lo a Europa el 8 de març coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. Enlloc de sortir al carrer, el que s'ha fet ha estat muntar una manifestació global virtual. Les dones es fotografien amb el barret i amb un missatge del que volen escrit en un paper, i ho pengen a les xarxes amb el hastag #pussyhatglobal. Avui, les dones que han participat en la convocatòria a Llanes Epi ho han fet. Grans i més joves s'han fet retratar amb el barret posat i sostenint un paper amb un desig demanat respecte i igualtat, bàsicament.

D'on ve el 'pussy hat'

Les clientes han escrit missatges i els han penjat a la xarxa amb la seva foto

Palos explica que el nom de 'pussy hat' ve de quan Trump va comentar, referint-se al seu tracte amb les dones, que "I like to grab them by the pussy". "Una senyora de Califòrnia, que és diu Kate Coyle, que té una botiga de llanes, va dir que estava fins el nassos d'escoltar aquests tipus de comentaris, i encara més d'un dirigent, i es va inventar aquest barret, que es diu 'pussy hat', que és un joc de paraules amb 'pussy cat', que vol dir gatet [el barret té dues puntes com si fossin les orelles d'un gat]. Dues noies que no tenen res a veure amb el món del punt van decidir fer d'aquest barret un símbol de la lluita de les dones contra el tractament injust que rebem i inundar-ne els carrers".

El 21 de gener passat, quan es va fer la marxa contra la investidura de Trump, "la de Washington DC es va tenyir de rosa i també 600 marxes més".

L'activista remarca que el barret ha de ser fet a mà "perquè implica que hi ha una cura al darrere i convida a formar comunitat mentre es teixeix, i ha de ser rosa perquè és un color que s'associa a valors com la fragilitat i la manca de força i el volem reivindicar".

Marta Palos amb la seva filla i Epi Ramírez i Epi Prunés