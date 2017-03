L'Ajuntament nega pressió excessiva al personal de la neteja a Manresa

El regidor de Qualitat Urbana i Serveis, Jordi Serracanta, rebutja les acusacions que l'Ajuntament de Manresa exerceixi una "pressió exagerada" sobre els treballadors de la neteja de la UTE Sanejament Manresa, en resposta a les acusacions del sindicat CGT sobre les condicions de treball dels empleats del servei de neteja de la ciutat.

El regidor afirma que el 2011, quan es va renovar la concessió, es van introduir novetats en relació als serveis que es prestaven anteriorment, com ara la neteja intensiva de voreres o un nou sistema informàtic de gestió i control de qualitat, amb la prioritat de mantenir el servei, i la voluntat de millorar en eficiència.

En aquest mateix sentit, amb el nou contracte es va introduir el nou sistema de neteja de contenidors i des d'aleshores hi ha hagut altres novetats i millores: nous contenidors de rebuig en l'àmbit del Centre Històric el 2012, i a la resta de la ciutat el 2016, i nous contenidors d'orgànica el 2012.

Serracanta hi ha afegit que "l´Ajuntament vetlla perquè tinguem un bon nivell de neteja i servei de recollida d´escombraries a la ciutat", i això es porta a terme "de manera coordinada amb l´empresa responsable de prestar aquest servei".

Serracanta afirma que el departament tècnic de l´Ajuntament de Manresa té com interlocutors els responsables de l´empresa concessionària, que són els que transmeten les indicacions acordades als treballadors. En tot cas, el regidor rebutja l´acusació de pressió exagerada sobre els treballadors perquè "sempre s´ha requerit a l´empresa concessionària que en cas que hi hagi baixes, es reorganitzin els serveis". A més, ha afegit, "es fan inspeccions, com es fa en qualsevol cas en aquest tipus de serveis, per tal de comprovar l´eficiència del servei ".



Ball de xifres

Serracanta no vol entrar en l´acusació concreta sobre les motivacions de les baixes, "perquè no ens correspon i per respecte", tot i que vol deixar clar que les xifres aportades pel sindicat respecte als treballadors torn de nit són molt diferents de les que disposa l'empresa concessionària.

Quant als comentaris sobre els canvis de plànols de recollida, Serracanta recorda que és l´empresa qui seguint els criteris de l´Ajuntament genera les propostes de modificació, però "s´ha d´entendre que la ciutat té diferents necessitats de neteja al llarg de l´any (hi ha èpoques amb fulles, èpoques amb manca d´aigua, etc)".

Pel que fa al reajustament de mitjans materials o serveis, Serracanta explica que "l´empresa ho ha fet sempre d´acord amb les modificacions i els canvis en les tipologies de feina".