Manresa celebra amb teatre el Dia Internacional de les Dones

El Saló de Sessions de l´Ajuntament ha acollit aquest dimecres al vespre l´acte commemoratiu del Dia Internacional de les Dones a Manresa, que alhora ha estat l´acte institucional del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i l´Institut Català de les Dones. S´ha posat de relleu la tasca que encara hi ha per fer per assolir la igualtat real entre dones i homes i s´han esmentat eines per avançar en aquest camí, com el Pla d´Igualtat de Manresa, que està en elaboració.

Als parlaments dels representants polítics i del Consell Municipal de la Dona s´hi ha afegit una representació teatral, un fragment de l´obra "Ens havíem barallat tant", que reprodueix un diàleg entre les escriptores Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig, ambdues mortes fa 25 anys, que ha anat a càrrec de les actrius Mireia Cirera i Tàtels Pérez.

L´acte s´ha iniciat amb les paraules de la regidora de la Dona, Cristina Cruz, que ha assegurat que "tot i que anem avançant, les dones seguim desenvolupant les nostres trajectòries de vida en una societat amb un marcat biaix de gènere", i ha esmentat la bretxa salarial entre dones i homes, que s´enfila al 26% a Catalunya, la precarietat laboral que afecta més les dones en tots els grups d´edat, o bé la feminització de la pobresa, que provoca que fins un 25,9% de les dones amb treball remunerat estiguin en risc de pobresa. Ha esmentat també que les tasques domèstiques i de cura de la família segueixen recaient majoritàriament en la dona, i també la violència masclista, "que no coneix ni edats, classes socials, nivells de formació ni procedència".

Per aquest motiu, ha explicat la regidora Cruz, l´Ajuntament i el Consell Municipal de la Dona han organitzat un seguit d´actes a l´entorn del 8 de març (música, exposicions, xerrades, cinema...) i també la primera edició de la Cursa de la Dona, que tindrà lloc el 26 de març.

Cristina Cruz també ha explicat el procés d´elaboració del Pla d´Igualtat de Manresa, al qual han participat la ciutadania, el Consell Municipal de la Dona i els grups municipals i que té per objectiu "no pas desenvolupar mesures de tractament privilegiat preferent envers les dones o considerar-les víctimes, sinó posar fi als models que han exclòs les dones i construir-ne de nou". El Pla està en fase de validació final i properament es portarà a aprovació del Ple Municipal.

Seguidament, Montse Margarit, en nom del Consell Municipal de la Dona, ha llegit el manifest elaborat per a l´ocasió. El text cita un estudi que conclou que el Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya s´incrementaria un 23´4% si es tingués en compte el treball domèstic i el de cura que fan majoritàriament les dones. El manifest defensa "tot tipus de treball, feina i tasca, que realitza la dona en la nostra societat" i referma que "s´ha de seguir denunciant i fent més visible la desigualtat que encara hi ha en aquest món patriarcal".

Al seu torn, la delegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà, ha llegit la Declaració Institucional de l´Institut Català de les Dones del Govern de la Generalitat amb motiu del 8 de març, que també fa incidència en el fet que les dones fan majoritàriament un treball no remunerat consistent en la cura de la família i la llar, i conclou que "amb el disseny de polítiques que apostin per la corresponsabilitat i el repartiment dels temps i els treballs, incorporarem les aportacions de les dones per assolir una societat autènticament democràtica, justa i equitativa".

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha esmentat alguns aspectes que denoten la manca d´igualtat efectiva entre dones i homes: les dones dediquen el doble de temps a les feines de la llar i la cura de la família; l´existència d´una escletxa salarial entre homes i dones; la major precarietat laboral de les dones; el menor índex de càrrecs electes del gènere femení (l´alcalde ha admès que l´Ajuntament no és bon exemple, ja que hi ha 9 regidores de 25 -només el 36%-, tot i que a la plantilla pràcticament hi ha paritat: 50'85 % de dones i 49'15 % d´homes); la menor presència de les dones en els màxims òrgans de la Universitat; o les dades de la violència masclista que no s´atura.

Per a l´alcalde, "algunes d´aquestes dades, no totes, han anat millorant els darrers menys, si bé està clar que hi ha molts feina a fer i no podem abaixar la guàrdia". En aquest sentit, s´ha referit també a l´elaboració del Pla d´Igualtat i a la tasca de la regidoria de la Dona en l´organització dels de sensibilització amb motiu del 8 de maig, així com a la tasca diària del SIAD, del Consell Municipal de la Dona, totes les associacions de veïns, dels centres escolars i la resta d´entitats i col·lectius que s´hi impliquen.

L´acte commemoratiu ha finalitzat amb l´escenificació del diàleg entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany, a càrrec de Mireia Cirera i Tàtels Pérez, un text carregat també de referències a la seva condició de dones, treballadores i vinculades al teixit cultural i social del país.