El PSC retreu al govern de Manresa que la inversió a la Renfe minvi 2,5 milions

El PSC ha fet públic un comunicat en el qual felicita al govern de Manresa i posa en valor els "ambiciosos fruits" de la negociació feta pel tinent d´alcalde Marc Aloy amb Renfe i ADIF que "ens dotaran d´una vorera, una andana més llarga, i una millor visibilitat a la passera de vianants fins el Pont Vell que la ciutat ja ha fet amb recursos públics (que podríem haver destinat a una altra cosa) però que no vam tenir cap problema a invertir en un projecte que, sens dubte, també beneficia la companyia ferroviària (a Renfe això li va sortir gratis), i als seus usuaris".

Tanmateix, amb ànim sempre constructiu, al president del grup municipal, Felip González, se li acudeixen algunes coses més que Marc Aloy podria haver aprofitat l´ocasió "de la seva profitosa interlocució amb Renfe per treure-li un pel més de profit al diferencial de pressupost que hi ha entre els diners compromesos en l´anunci fet el 2013 de previsió d´una inversió de 5,4 milions d´inversió i la quantitat que finalment es licita ara per a l´estació del Nord (els 2,4 milions, efectivament més l´IVA, finalment pressupostats)".

El polític socialista afirma que "no podem estar d´acord amb el govern en justificar aquest espectacular diferencial de 2,5 milions en el fet que, quan es va anunciar, encara no hi havia projecte executiu de l´obra. Perquè l´esbiaixada de 2,5 milions entre l´anunciat conjuntament pel Conseller Santi Vila i la Ministra Anna Pastor és massa gran".

Segons González, per una vegada que semblava que Renfe estava disposat a gastar una quantitat important en Manresa, i si el projecte executiu final de la estació no necessitava de tants diners per fer-se realitat, "també podríem haver aprofitat l´ocasió per vindicar que aquest diferencial de 2,5 milions es quedés a Manresa, redirigint-lo cap a altres propostes" també necessàries.



Espai desaprofitat a l'estació

Posa com exemple que els 2,5 milions s'haurien pogut dedicar a millorar el barri de la Guia i els seus pisos que encara són de propietat de la ferroviària; o aconseguir un nou aparcament per a vehicles traient profit de la immensa platja de vies no usades en el trànsit regular de trens (una proposta que en el seu dia el PSC va poder incorporar –com a mínim el compromís d´estudiar-ho– al document que es va aprovar inicialment); i que "no és estaria gens malament que ens plategéssim de desenvolupar seriosament tots plegats".

Finalment, el president del grup municipal socialista afirma que el regidor Aloy ha fet referència en la seva resposta al PSC a una proposició al ple Municipal que es va aprovar el novembre de 2015 (a iniciativa del PSC) com a punt de partida de les negociacions que el govern municipal va iniciar amb Renfe i Adif.

González es mostra convençut que el regidor "ens permetrà ara que utilitzem les seves mateixes paraules en aquell Ple quan ens va dir que ens esmenava gairebé a la totalitat perquè aquella nostra proposició s´havia quedat 'un xic curta'. Estem segurs, insistim, que Marc Aloy entendrà que ara sigui el PSC qui legítimament consideri insuficients els resultats que, de moment, ha assolit la seva eficiència negociadora".