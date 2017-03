Atorgats els Vinstagram a les millors fotografies relacionades amb el vi

Aquest dijous s´han atorgat els premis als guanyadors de la primera edició dels premis Vinstagram, un concurs dut a terme a través de la xarxa social Instagram que premia aquelles fotografies que els usuaris fan al voltant de la temàtica del món del vi: vinyes, paisatge, patrimoni, cellers, tines, etc. Els participants havien de publicar la foto a la xarxa amb l´etiqueta #vinstagrampladebages2017. El concurs s'emmarca dins la campanya "Biblioteques amb DO Pla de Bages", que impulsen activitats per acostar els vins d´aquesta zona i DO a la ciutadania.

El premi a la fotografia més votada ha estat per Joan Carles Castell, amb una fotografia que retrata les vinyes sota un cel blau. D´altra banda, la fotografia del jurat, integrat per representants del món artístic i cultural de la comarca del Bages, han triat una imatge de Noe Casal, que mostra un text en què apareix el mot vi on el punt de la "i" és una gota fina i delicada de color bordeus.

La regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, ha fet entrega aquest matí dels premis als dos guanyadors, que s´han endut un lot cultural de llibres, vins i una entrada doble per a un espectacle al teatre Kursaal de Manresa, lloc precisament on s´ha fet l´entrega.