Els contenidors de la Transèquia recullen 1.500 quilos de brossa

Els participants a la Transèquia han llançat enguany 1.447 quilos de residus als contenidors previstos per a aquesta funció, brossa de la qual un 95% s´ha recollit de forma selectiva i es podrà recuperar i valoritzar.

Cada una de les 15 àrees instal.lades pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, que ha participat per tercer any en la caminada, estava senyalitzada indicant el tipus de residus que es podia dipositar a cada contenidor.

A més, s´han augmentat els punts de recollida d´orgànica ja que en aquesta edició l´organització ha apostat per repartir vaixella compostable en els avituallaments, que es pot reciclar juntament amb les restes de menjar, convertint-la en compost. Això ha fet que hagi augmentat molt la xifra d´orgànica recollida, que ha estat de 735 quilos. També s´han recuperat 339 quilos de paper, 263 d´envasos i 30 litres d´oli. La resta de residus, 80 quilos, correspon al rebuig amb destinació final al dipòsit controlat de residus de Bufalvent.

A més del reciclatge dels residus, la instal·lació de les àrees de recollida evita que quedi brossa escampada al Parc de l´Agulla al final de la Transèquia, amb la qual cosa es facilita molt la feina de l´organització de l´esdeveniment, responsabilitat de Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia.