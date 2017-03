L'Ajuntament busca la complicitat de la Companyia de Jesús per promoure la Manresa ignasiana

El projecte Manresa 2022 s´ha presentat a Roma per buscar la complicitat de la Companyia de Jesús. Una delegació de l´Ajuntament de Manresa és a la capital d´Itàlia per promoure el patrimoni ignasià de la ciutat i també el camí ignasià. Aquest divendres l´alcalde, Valentí Junyent, s´entrevistarà amb el pare general de l´orde, Arturo Sosa.

Aquest dimecres es va presentar el projecte en un acte a la Universitat Gregoriana en el qual hi va participar el regidor de Turisme i Festes, Joan Calmet, i tècnics de l´Oficina de Turisme i Fira Manresa.

Posteriorment el jesuïta Mark Rotsaert va pronunciar la conferència «Manresa, città ignaziana per eccellenza», en la qual va destacar la significació de la ciutat com a capital ignasiana i la seva importància per als jesuïtes. Després hi va haver una sessió de treball amb agències de viatge i turoperadors.

Aquest dijous era previst que la delegació manresana es reunís amb delegats de l´Agència Catalana de Turisme a Milà, del govern de la Generalitat a Roma, de l´agència turística Opera Romana Pellegrinaggi i del conseller de turisme a Roma de l´ambaixada espanyola.

Divendres l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, s´afegirà a la delegació a la capital italiana per entrevistar-se amb el nou pare general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa.

La visita de la delegació manresana es realitza per promoure a nivell internacional el projecte de Manresa 2022, que s´està portant a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l´Oficina Tècnica del Camí Ignasià.

En aquest cas es busca el suport institucional de la Companyia de Jesús que va fundar sant Ignasi perquè promogui a nivell internacional el turisme espiritual, religiós i cultural, amb destí Manresa i el camí ignasià. També se li demana que recomani la destinació als seus estudiants i persones afins de la Companyia repartides per tot el món.

La comitiva està formada per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor de Turisme i Festes, Joan Calmet; el superior de La Cova, Lluís Magrinyà; i el director de l´Oficina Tècnica del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri. També personal de Fira Manresa.

Durant l'estada s´ha previst la presentació de la Manresa ignasiana a operadors internacionals de turisme espiritual, tant públics com privats, així com a representants del govern català i espanyol a la capital italiana.

L´any passat una delegació manresana va ser a Azpeitia també per presentar el projecte Manresa 2022.