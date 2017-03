L'Ajuntament de Manresa posa en marxa una campanya per recordar la llei antitabac

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una campanya per recordar la prohibició de fumar als espais públics i les condicions de fer-ho a les terrasses.

La campanya divulgativa, duta a terme des del Servei de Sanitat de l´Ajuntament de Manresa, va adreçada tant als propietaris de bars, restaurants i establiments públics (als quals se´ls ha enviat una carta informativa) com als usuaris en general.

La campanya posa èmfasi en les condicions en què si que està permès fer-ho en les terrasses d´aquests establiments.

Aquesta acció va adreçada tant als restauradors (s´han enviat 371 cartes a bars, restaurants, bars musicals, sales de festa i discoteques) com als usuaris, i consisteix, per una banda, en constatar que està prohibit fumar en tots els espais tancats d´ús públic (hotels, bars, sales de festa, aeroports, transport col·lectius, etc.), així com en recintes de parcs infantils i àrees i zones de joc per a la canalla.

I, per l´altra banda, es recorda que hi ha excepcions i que si que està permès fumar en espais a l'aire lliure, és a dir, a les terrasses dels establiments d´oci i restauració, que queden definits com espais no coberts, o bé els que estiguin coberts però tinguin un màxim de dues parets, murs o paraments laterals.

Tot això d´acord amb la llei del tabac (Llei de Mesures Sanitàries Enfront del Tabaquisme i Reguladora de la Venda, el Subministrament, el Consum i la Publicitat dels Productes del Tabac), que va entrar en vigor el gener de 2011.

El mateix text legal adverteix que no es pot vendre tabac a menors d´edat, per aquest motiu les maquines expenedores de tabac han d´estar situades en llocs on el propietari del local i els seus treballadors les puguin vigilar de manera permanent.

Multes de fins a 600.000 euros

L´incompliment de la llei està sotmès a sancions, tant per la persona que fuma com pel propietari del local, i poden anar de multes de 30 a 600.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.

Per a més informació cal consultar la web www.gencat.cat/salut i concretament, al document emès pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya clicant aquí.