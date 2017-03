Vaga i manifestació d'estudiants, avui a Manresa

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat per aquest dijous una nova vaga d'estudiants en defensa de l'ensenyament públic. A Manresa, concretament, s'ha organitzat una manifestació que sortirà de Crist Rei a partir de les 11 del matí.

Les mobilitzacions, que es realitzaran arreu dels Països Catalans, tenen per objectiu aconseguir la derogació de la LOMCE, la LEC i el 3+2. El sindicat també reivindica la gratuïtat de l´ensenyament públic, més recursos, més beques i més professors; així com exigeix que no hi hagi cap pacte educatiu "amb el PP, la patronal de la privada i l´Església"; i que no hi hagi retallades.

El sindicat convoca a tots els estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius a secundar la vaga d'avui.