Les teràpies naturals ompliran el Palau Firal amb una nova edició de Cuida't

Medicina tradicional xinesa, quiromassatge, ioga, reiki... Les teràpies naturals per al benestar i la salut ompliran aquest cap de setmana el Palau Firal de Manresa amb una nova edició de la fira Cuida´t. La fira comptarà amb la presència de 65 expositors i una seixantena d´activitats paral·leles amb l´objectiu que els visitants puguin experimentar en primera persona totes aquestes teràpies. Cuida´t estarà oberta dissabte i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre amb entrada gratuïta.



La conferència inaugural, que tindrà lloc dissabte a les 11 del matí, se centrarà en la influència de l´estrès, la depressió i altres transtorns psicològics en la salut, i anirà a càrrec de Vicent Guillem, doctor en Ciències Químiques i investigador sobre l´origen emocional de les malalties. Durant tot el dissabte, els visitants de la fira podran participar en altres activitats com demostracions de cuina, sessions de ioga en família, tallers infantils de mandales, o xerrades sobre temes diversos, entre altres.



Les propostes per diumenge inclouen sessions de meditació i d´acupuntura, xerrades sobre plantes medicinals o programació neurolingüística i, per als més menuts, un taller de cuina saludable i divertida i microsessions de ioga. La fira es tancarà de forma oficial amb una conferència sobre l´ús i abús de les pantalles, a càrrec del psicòleg manresà Albert Bover, que es farà a les 7 de la tarda.

Entre els 65 expositors que seran en aquesta nova edició de Cuida´t hi ha entitats àmpliament reconegudes com la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa i diferents escoles i centres de teràpies. També hi seran presents organitzacions sense ànim de lucre que treballen en l´àmbit de la salut com l´Associació de Familiars de Malalts d´Alzheimer del Bages, l´Associació Grup d´Esclerosi Múltiple del Bages, Activament (de lluita contra les malalties mentals), L´Olivera (de lluita contra el càncer), l´Associació de Celíacs de Catalunya i l´Associació d´afectats de fibromiàlgia.