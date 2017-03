El Banc Sabadell encara no sap què fer amb la seva part de l'operació de la Fàbrica Nova

El Banc Sabadell va entrar a final del 2014 en l'operació de la Fàbrica Nova de Manresa després de tancar una dació en pagament per un terreny de 2.300 metres quadrats propietat de la manresana Cots i Claret. Més de 2 anys després, l'entitat financera ha admès a Regió7 que encara no sap si vendrà el terreny o promourà habitatge directament.



Fonts de l'entitat financera han explicat que es van adjudicar un terreny on la firma manresana tenia previst construir un bloc per a 96 habitatges i de fet ja n'havia començat la construcció, de la qual s'havia executat bona part dels fonaments que suposen una mica més del 10% de l'obra (vegeu diari del 2 de desembre del 2014).



El Banc Sabadell ha explicat que la propietat de la qual disposen a la Fàbrica Nova «encara es troba en fase d'estudi» i que està «oberta a qualsevol solució que sigui bona per a l'entitat: promoure directament o vendre l'actiu a un grup inversor».



L'entitat financera ha admès que la seva preferència seria «una evacuació d'actius», però com que l'operació no es produirà si no hi ha una oferta raonable, l'altra opció de la promoció directa continua oberta i no hi ha presa «cap decisió en ferm».



El terreny forma part de la cartera immobiliària de Solvia, la filial de l'entitat financera especialitzada en aquesta activitat.



Les obres d'aquest edifici, igual que les de la resta del complex de la Fàbrica Nova, van quedar aturades l'any 2008.



Les dificultats de Cots i Claret per assumir el pagament del crèdit per portar a terme un projecte en un llarg estat de letargia del qual ni tant sols ara no s'entreveu la sortida, l'ha van portar a fer la dació en pagament.



L'operació es va tancar el dia 21 de novembre de l'any 2014, segons les fonts que ha estat consultades per aquest diari. El terreny està situat a la zona est de l'antic complex fabril, a prop del carrer Lluís Argemí, que és l'indret on s'havia de concentrar el gruix de l'edificació.