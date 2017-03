L'enoturisme al Bages protagonitza una jornada tècnica gratuïta a Manresa

"Enoturisme al Bages, del raïm a la copa" és l'enunciat de la jornada tècnica que organitza l'Escola Agrària de Manresa amb el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Meandre. Tindrà lloc el dilluns 27 de març a l'Escola Agrària (edifici FUB), de 2/4 de 10 del matí a les 5 de la tarda, i és gratuïta.

Per apuntar-se a la jornada cap inscriure's prèviament omplint el formulari de l'enllaç https://goo.gl/VLQ2AK o bé contactant amb l´Escola Agrària de Manresa (Tel. 93 874 90 60 i A/e ccagraria.manresa@gencat.cat).

Començarà a 2/4 de 10 amb el lliurament de la documentació, seguit de la presentació de la jornada per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; Josep Canals, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, i Joan Soler, president de la DO del Bages. A 3/4 de 10, Marc Bernadich, responsable de l'àrea d'Emprenedoria i Innovació i professor dels estudis d'Empresa de la FUB parlarà de "Què és l'enoturisme?". Seguidament, Salvador Vernet, viticultor i propietari del celkler Vermunver, oferirà una "Visió des del camp i el celler elaborador". Després, Lluís Tolossa, sociòleg i escriptor, autor de guies d'enoturisme, parlarà de "Oportunitats per a restaurants, allotjaments i altres empreses".

Acabat el torn de preguntes, a les 12 del migdia, Miquel Vidal, doctor arquitecte, màster en arquitectura i paisatge de la UPC, president del CEPvi i director del VI Congrés Art i Paisaatge, parlarà d'"El paisatge vitivinícola, un actiu cultural i econòmic". David Esteller, gerent i consultor turístic a Touristlab, tractarà l'"Emprenedoria i màrqueting de l'enoturisme". Es farà un nou torn de preguntes, un dinar-networking i, per acabar una visita a les tines de pedra seca de la Vall del Flequer a cura de Ricard Vilalta, soci cofundador de Bagesterradevins.cat.