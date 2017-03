El Pare General dels jesuïtes al món es mostra receptiu amb el projecte Manresa 2022

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell, s'han afegit avui a la comitiva que aquesta setmana s'ha desplaç at fins a Roma per promoure el projecte de Manresa 2022. Aquesta tarda, la delegació manresana s'ha reunit amb el Pare General de la Companyia de Jesus, Arturo Sosa sj, per compartir les línies mestres del projecte Manresa 2022 i obtenir-ne suport. Junyent i la resta de representants de la ciutat han explicat a Manresa els detalls del projecte Manresa 2022 al màxim responsable de la Companyia de Jesús, que s'ha mostrat molt receptiu amb el projecte.

Si bé l'alcalde i la primera tinent d'alcalde s'hi han incorporat avui, la comitiva ha estat formada pel regidor de Turisme i Festes, Joan Calmet; els jesuïtes Lluís Magrinyà, representant de la Cova, i Josep Lluís Iriberri, director de l'Oficina Tècnica del Camí Ignasià; així com personal tècnic municipal i de Fira Manresa.

L'objectiu d'aquest viatge ha estat impulsar la creació d'una xarxa de prescriptors del projecte a través de la recerca de suport institucional per part de la Companyia de Jesús a Roma, seu internacional d'aquesta comunitat religiosa. Així, aconseguir que la mateixa Companyia de Jesús sigui la promotora a nivell internacional del turisme espiritual, religiós i cultural, amb destí al Camí Ignasià i a Manresa, i que recomanin aquesta destinació als seus estudiants i a les persones afins a la Companyia, repartides per tot el món.



Setmana de trobades



La primera trobada va tenir lloc dimecres al vespre a la Universitat Gregoriana i va ser organitzada pel Centro di Spiritualità Ignaziana. El regidor Turisme i Festes, Joan Calmet i tècnics de l'Oficina de Turisme van poder presentar el proejcte Manresa 2022. Posteriorment, el Pare Mark Rotsaert sj. va impartir la conferència "Manresa, città ignaziana per eccellenza", en la qual va destacar la gran significació de Manresa com a capital ignasiana i la seva importància per als jesuïtes. En acabar l'acte, es va fer una sessió de treball amb agències de viatge i els turoperadors assistents.

L'endemà, dijous, la delegació manresana es va reunir amb el responsable d'una de les principals agències de turisme religiós i espiritual, Opera Romana Pellegrinaggi, i amb els representants turístics i polítics del govern català a Itàlia. A la tarda, va visitar l'Església del Gesù -considerada la 'catedral' dels jesuïtes a la capital italiana-, que acull una exposició temporal sobre el patrimoni ignasià de Manresa.

EL viatge s'ha realitzat en el marc de les accions de promoció internacional del projecte estratègic Manresa 2022 que s'estan portant a terme des del consistori manresà amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de l'Oficina Tècnica del Camí Ignasià.