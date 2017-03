El temps d'espera per operar-se a Althaia és dos mesos superior a la mitjana catalana

El temps d'espera mitjà per operar-se a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa és de 6,3 mesos (189 dies) en les intervencions generals, dos més que la mitjana catalana, que és de 4,4. El 2015 la mitjana al centre sanitari manresà era de 6,8 mesos.

En canvi, presenta millors registres que les dades catalanes si es tracta de les operacions quirúrgiques que s'han de fer amb un temps garantit, que les són de cataractes i pròtesis de maluc i de genoll. En aquest cas, se situa en 3,8 mesos, mentre que la mitjana catalana és de poc més de 5 mesos. Els números de Sant Joan de Déu també són millors en les operacions oncològiques, 23 dies pels 31 de Catalunya.

El desembre del 2016 hi havia a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa 3.926 pacients en llista d'espera, lleugerament per sota dels 4.045 del 2015. Són dades del departament de Salut que corresponen al desembre del 2016. En el mateix període, l'Arnau de Vilanova de Lleida tenia 3.378 persones pendents de passar per quiròfan; el Sant Joan de Reus, 4.607; el verge de la Cinta de Tortosa, 2.917 i el Trueta de Girona, 5.007.

Cataractes, varius, hèrnies, reparacions articulars i galindons són les intervencions quirúrgiques amb cua a Manresa. En tots els casos se superen de llarg els 200 pacients.

Cataractes lidera el rànquing



Lidera aquest rànquing l'operació de cataractes. El desembre de l'any passat hi havia 391 persones que s'esperaven per passar pel quiròfan. És la xifra més baixa dels darrers 7 anys. També s'ha reduït substancialment l'espera mitjana per ser intervingut. Dels 201 dies del 2015 s'ha passat als 91. Aquell any, el 2015, l'hospital va posar en marxa un pla per passar d'operar 1.300 cataractes l'any a més de 2.000 per reduir llistes, que havien arribat a ser de poc més de 1.000 persones el 2013. La mitjana catalana és de 143 dies.

La de cataractes és una de les tres úniques intervencions que s'han de fer en un temps garantit màxim de 6 mesos, segons els protocols de Salut. Les altres dues són la pròtesi de maluc i la de genoll. En el primer cas hi havia 72 persones pendents d'operar-se que s'havien d'esperar una mitjana de 150 dies. Amb la de genoll se superen els 6 mesos. Queda en 190 dies, i el nombre de pacients que havien de passar per quiròfan el desembre del 2016 era de 146.

Pel que fa a la resta d'intervencions quirúrgiques, la premissa és que s'han de dur a terme en un termini màxim d'un any. Fins ara n'hi havia 14 que també tenien un temps garantit de 6 mesos (vegeu gràfic amb evolució històrica). Ara, però, queden englobades totes en un mateix paquet. Al capdamunt hi ha varius, hèrnies, reparacions articulars i els galindons. En aquests casos el temps d'espera per ser intervingut va dels 388 dies en les reparacions articulars als 220 de les varius.

Amb més de 100 pacients en llista d'espera hi ha la colecistectomia (per extreure vesícula biliar), el canal carpià, excisió de parts toves, operacions d'os, intervencions de mama i d'estructures articulars.

Temps d'espera



Pel que fa al temps d'espera, n'hi ha quatre que superen l'any. Es tracta de vasectomia, amb 5 pacients en llista d'espera i 440 dies de mitjana per ser intervingut; parts toves de l'aparell locomotor, amb 366 dies i 174 pacients; intervencions maxil·lofacials, amb 373 dies i 5 pacients pendents d'entrar a quiròfan; i les esmentades reparacions articulars, amb 388 dies d'espera. N'hi ha 6 més que superen els 300 dies. Són l'extracció quirúrgica d'una dent, operacions d'orella, sistema nerviós, òrgans sexuals masculins, estructures articulars i intervencions al nas. Per la part baixa hi ha la cirurgia vascular, on tan sols cal esperar-se una mitjana de 10 dies.

En les intervencions oncològiques Sant Joan de Déu se situa per sota del temps màxim garantit, que va de 45 a 60 dies segons el tipus de malaltia. El càncer de pròstata és el que té un temps d'espera més llarg. És de 51 dies. El desembre del 2016 hi havia 4 persones pendents d'operar-se.

Segons el director assistencial d'Althaia, Ignasi Carrasco, s'han assolit els objectius del Servei Català de la Salut.