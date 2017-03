Aigües de Manresa diu que Calaf té un problema polític, no de servei

El director gerent d'Aigües de Manresa, Josep Alabern, requerit per aquest diari, ha explicat que, des del seu punt de vista, si el govern de Calaf vol trencar el contracte amb la companyia (vegeu Regió7 d'ahir) és «per una lluita política entre partits i aquí nosaltres no ens hi podem posar».



En l'origen d'aquest problema polític hi ha que l'Ajuntament de Calaf va acumular un deute important amb Aigües de Manresa i el sistema que va trobar el govern anterior, de CiU, de pagar-lo va ser aplicant un cànon al consumidor.



Segons Alabern, no és cert que s'estigui pagant dos cops l'aigua sinó que «l'aigua es paga un cop i la resta de diners són per eixugar el deute contret». Alabern ha assegurat que l'Ajuntament de Calaf té les portes obertes per canviar d'empresa que presti servei al municipi si pensa que el pot tenir millor. Però un pas previ hauria de ser arribar a un acord per eixugar el deute pendent.



Si Calaf fa aquest pas, el director gerent d'Aigües de Manresa ha explicat que serà l'únic dels disset municipis als què l'empresa presta servei que optarà per no integrar-se a l'accionariat de l'empresa pública d'aigües, que es troba en fase de transformació de la seva estructura i de deixar de ser propietat únicament de l'Ajuntament de Manresa per passar a que tots els municipis als què presta servei siguin accionistes.



Així ha de ser per una directiva europea i, segons Alabern, la compravenda d'accions es troba en fase d'execució «i dels disset municipis setze ja ens han comunicat la voluntat de ser-hi. Estàvem esperant la resposta de Calaf».



Alabern, però ha volgut deixar clar que es pronunciava sobre aquesta situació requerit pel diari, però sense tenir encara cap informació oficial sobre la taula.



Per a Alabern, allò que hauria de quedar molt clar és que a l'empresa pública la mou l'esperit de col·laboració «i si un ajuntament no està content te tot el dret de muntar una empresa pública o contractar una privada. Només faltaria».