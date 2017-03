La Fira Cuida't comença amb una bona acollida de les activitats

La Fira Cuida´t de Manresa s´ha convertit en una cita ineludible per als seguidors de les teràpies naturals o els que vulguin estar a alerta de les novetats en aquest camp. La bona acollida dels actes que han tingut lloc aquest dissabte el matí, quan s´ha donat el tret de sortida al certamen, són una mostra de que la mostra és coneguda i genera interès. Hi hagut ple absolut en la xerrada inaugural que ha impartit Vicent Guillem, doctor en Ciències Químiques i investigador sobre l'origen emocional de les malalties. A la sala d´actes hi han assistit un centenar de persones per escoltar les seves explicacions.

Els taller de cuina saludable, una altra de les activitats del dissabte el matí, també ha aplegat un nombre important de persones tot mirant com els experts preparaven els àpats i les seves explicacions. El responsable de Fira Manresa, Joan Haro, es mostra satisfet per aquest inici de la mostra i s´espera que a la tarda d´avui dissabte i la jornada de demà, darrer dia del Cuida´t, la concurrència de persones encara sigui més gran.

Empreses, associacions, professionals i experts de les teràpies naturals per al benestar i la salut omplien aquest cap de setmana el Palau Firal de Manresa. La fira té la presència de 65 expositors i s´hi fan una seixantena d'activitats paral·leles amb l'objectiu que els visitants puguin experimentar en primera persona totes aquestes teràpies.