El PSC manresà tria nova direcció per afrontar les eleccions locals de 2019

L´agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya ha triat aquest matí en assemblea una nova direcció que manté al president del Grup Municipal, Felip González, com a màxim responsable del partit a la capital del Bages i que ha elegit el jove Xavier Vera, mestre de professió, com a nou secretari d´Organització.

La resta de persones que formen part de la nova direcció del PSC de Manresa són: Ainhize Irujo (Tercer Sector i Joventut), Anjo Valentí (Comunicació i Xarxes Socials), Luci Campos (Ocupació), Jaume Serra (Educació i Formació), Joaquim Garcia (Cultura), José Luís Irujo (Salut), José Empez (Esports), Mariana Romero (Ciutadania), Neus Garcia (Igualtat), i Ruth Guerrero (Territori i Medi Ambient).

En el seu informe de gestió, Felip González, ha agraït el suport de tots els i les militants del PSC i la seva participació en el dia a dia de l´acció política a Manresa on –ha dit– "estem fent bona feina i, després d´uns anys de crisi, fins i tot d´una significativa pèrdua d´efectius entre la militància, ens estem refent, estem tornant a fer nous afiliats i afiliades i, el més important, hem recuperat presència activa a la ciutat, una presència que es veu i es nota en l´activitat institucional a l´Ajuntament; però també en la nostra relació a peu de carrer amb les entitats i organitzacions amb qui compartim els valors de la justícia social i la igualtat d´oportunitats sense cap exclusió".

La nova executiva del PSC s´ha compromès a treballar durant els propers quatre anys "amb més energia si cap en benefici d´un major benestar per a tots els manresans i manresanes, posant especial atenció en els àmbits de l´ocupació, els serveis públics bàsics (educació, serveis socials, habitatge?), i el manteniment de les conquestes socials encara en perill per culpa de les retallades".

També a mantenir un compromís renovat per fer del PSC de Manresa un partit més obert; capaç de reconnectar amb electors i afiliats, "per tornar a guanyar eleccions, perquè volem tornar a servir a la ciutadania, liderant governs d´esquerra, sensibles a les encara creixents necessitats socials que continuen desequilibrant la convivència".

Finalment, també s´ha fixat l´objectiu de "consolidar un partit més viu, més proper als seus afiliats/des i electorat en general; més atent a l´escolta activa permanent de les inquietuds de qui en formem part; amb assemblees participatives; i mantenint oberta als i les militants la seva participació a qualsevol de les reunions periòdiques que programi la Comissió Executiva".

A l´assemblea de Manresa hi ha participat el primer secretari de la Federació XI del PSC, Cristòfol Gimeno, que ha destacat en el seu parlament el fet que l´actual tasca del partit a Manresa és un referent perquè "sempre es fa des de del respecte a la resta d´opcions polítiques, amb coherència de missatge i sentit de la responsabilitat encara que actualment no estiguem en el Govern; i al mateix temps, precisament per això, també es nota que els nostres adversaris polítics també han passat a tenir-nos molt més respecte i tenen molt present que no poden deixar de comptar amb l'actual PSC de la ciutat".

L´assemblea del PSC de Manresa ha començat, amb un respectuós minut de silenci en record de les víctimes del terrible atemptat gihadista succeït a Madrid ara fa 13 anys, un 11 de març com el d´avui.