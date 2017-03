Comerciants de la Gispert crearan una entitat per capgirar la imatge de la plaça

Comerciants de la plaça Gispert i dels carrers del voltant es volen unir sota el paraigua d'una associació per dignificar la imatge d'aquest emplaçament de Manresa i frenar, d'aquesta manera, el mal ambient originat per un grup que hi va a ingerir alcohol i que molesta els veïns des de fa gairebé dos anys. L'entitat serà eminentment comercial, però també rebrà el suport i la col·laboració dels veïns. A partir de l'agrupació, creuen que podran potenciar les activitats culturals i d'oci que s'hi han començat a programar des de les festes de Nadal.

«A l'hora d'organitzar els actes de l'Aixada a la plaça Gispert, vam veure la necessitat de dotar-nos d'una entitat que ens ajudi, precisament, en l'organització d'actes. Volem que hi hagi més ambient, i és que no estem a l'extraradi de la ciutat, sinó al centre», destaca Maribel Arribas, veïna implicada en l'organització d'activitats a la Gispert. Els aldarulls que s'hi han registrat han fet palès que a la plaça i als carrers del voltant hi ha problemes que només afecten aquest punt concret del barri, i creuen que l'associació podria ser un bon mecanisme per solucionar-los.

L'entitat aglutinarà comerciants, i rebrà el suport de veïns de la mateixa plaça Gispert, el carrer Vilanova, el de Sant Francesc, el de la Mel i, potser, el d'Alfons XII. «Ara que s'hi han començat a fer activitats, molts comerciants estan animats i creuen que és el moment de constituir l'associació perquè hi hagi una continuïtat a tot el que s'hi està fent ara», afegeix Lluïsa Vinyes, que treballa al Conservatori de Música, que és a prop de la plaça, i manté un estret vincle amb els veïns i comerciants de la zona.

Amb el nou ambient i la vigilància policial s'espera combatre el malestar que genera el grup que habitualment crea problemes. Aquesta mateixa setmana se'ls ha vist un parell de cops, i un dia van provocar aldarulls, però van aparèixer a partir de les 10 de la nit. Fa un parell de mesos, un grup de veïns es va reunir amb responsables de l'Ajuntament i, posteriorment, amb els caps de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. «Des de llavors, vénen més ràpidament quan hi ha problemes, quan truquem. Això, unit amb les baixes temperatures de l'hivern, ha fet que darrerament se'ls hagi vist poc i no hagin molestat en excés», explica Arribas.



Dinou actes culturals

Per començar a donar un nou aire a la plaça, un grup de veïns ha programat activitats per als caps de setmana de primavera. Hi haurà un total de 19 activitats a l'aire lliure, que començaran el dia 25 de març amb una cercavila dels gegants de Manresa. En total, s'hi han implicat quatre entitats que faran exhibicions a la mateixa plaça, a part d'actuacions de grups teatrals i de música. Hi haurà concerts i representacions, entre altres actes culturals.

«La intenció és que tots els caps de setmana hi hagi moviment. Creiem que això atraurà més gent a la plaça. Des que vam començar a fer algunes activitats, per Nadal, ja hem vist persones que abans no venien aquí», explica Arribas. Els veïns estan satisfets amb la implicació que hi està tenint l'Ajuntament darrerament, ja que s'ha compromès a fer-hi dos concerts per la festa major.