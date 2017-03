La Fira Cuida't exposa els arguments científics del vincle entre les malalties i l'estat emocional

Els naturistes s'han reivindicat cada any a la Fira Cuida't com a terapeutes rigorosos que poden donar solucions tan eficaces com la medicina tradicional als problemes de salut. Sempre han defensat que l'equilibri personal és al darrere de moltes patologies i trastorns, i aquest any el certamen ha volgut donar a conèixer els indicis científics que sustenten els arguments dels experts en medicina natural. Diuen que el lligam del cervell i el cor amb altres parts del cos podria estar al darrere de moltes malalties.

Qui va parlar més clar sobre els indicis que relacionen l'estat emocional i l'origen de malalties va ser el conferenciant de la xerrada inaugural, Vicent Guillem, que va exposar estudis que vinculen les emocions amb l'aparició de càncers. De fet, Guillem és doctor en ciències químiques per la Universitat de València i és investigador a l'Hospital Clínic de València. «Hi ha experiments que vinculen directament el sistema nerviós amb el creixement de cèl·lules tumorals. L'estrès és al darrere de l'aparició de càncers», va explicar en la seva xerrada.



Interès ciutadà

El camp que estan obrint diferents estudis científics en l'àmbit de les malalties psicomàtiques desperta cada cop més l'atenció de la població. L'afluència de visitants en les darreres edicions del certamen demostra que hi ha interès per la medicina alternativa, i el nombre d'assistents a la conferència inaugural d'ahir constata que moltes persones tenen ganes d'escoltar els arguments que vinculen l'estat emocional amb l'aparició de trastorns i malalties. En la xerrada de Guillem, que portava per títol «Influència de l'estrès, la depressió i trastorns psicològics a la salut», van assistir-hi un centenar de persones.

Guillem va utilitzar la imatge de dos ratolins amb tumor per demostrar que l'alteració del sistema nerviós està al darrere de l'expansió de la malaltia en l'organisme. «L'any 2010 es va fer un estudi amb dos ratolins. Se'ls van injectar cèl·lules tumorals a la cama i a un se'l va sotmetre a estrès, a una alteració del sistema nerviós simpàtic, i a l'altre no. El ratolí que mai va ser sotmès a estrès va mantenir el tumor a la cama. En canvi, a l'altre se li havien estès les cèl·lules cancerígenes als pulmons», exposava.

Les investigacions biològiques se centren, precisament, en com la connexió entre les cèl·lules nervioses i el creixement d'altres tipus de cèl·lules de l'organisme està directament vinculat. El doctor valencià va explicar com Ryke H. Hamer, un conegut i polèmic metge alemany, va demostrar com «l'aparició d'un càncer en una part del cos està vinculada amb l'impacte traumàtic que rep l'àrea del cervell que controla aquella zona concreta de l'organisme».

Tot i que la xerrada de Guillem va ser la més concorreguda, ahir en van tenir lloc d'altres que vinculaven l'estat emocional amb l'aparició de trastorns. La terapeuta italiana Clàudia Boschi va exposar l'anatomia del cor per explicar com es contrau davant situacions d'estrès i això afecta altres zones del cos que poden acabar amb dolors o fins i tot malalties. «Moltes persones que van amb l'esquena encorbada és precisament per això, per la contracció del cor», va afegir. Boschi va donar tècniques pràctiques als assistents sobre com solucionar-ho. També es va parlar del dolor físic i emocional, i l'encarregat va ser el psicòleg José Miguel Moreno, que va afirmar que el cos dóna les respostes dels nostres avantpassats a nous reptes. «A l'hora d'enfrontar-nos a un examen, el nostre cos reacciona com si veiés un lleó», va dir. En la xerrada va practicar acupuntura a una dona d'uns 60 anys del públic amb dolors lumbars, que un cop va tenir les agulles clavades va assegurar que li havia desaparegut gran part del dolor.



Una fira concorreguda

Al matí, la xerrada inaugural i el taller de cuina saludable van ser les activitats amb més èxit, però a la tarda és quan es va registrar una afluència important de visitants. Empreses, associacions, professionals i experts de les teràpies naturals per al benestar i la salut omplen aquest cap de setmana el Palau Firal de Manresa. La mostra té la presència de 65 expositors i s'hi fan una seixantena d'activitats paral·leles amb l'objectiu que els visitants puguin experimentar en primera persona totes aquestes teràpies. La xifra d'expositors és molt similar a la de l'any passat.

Avui, el darrer dia de la Fira Cuida't, el Palau Firal acollirà més activitats per endinsar el visitant en la medicina natural. Al migdia hi haurà xerrades sobre plantes medicinals i el seu bon ús, el poder del biomassatge i una de meditació, entre altres temes. A l'espai infantil hi haurà un taller de ioga per a nens i activitats per potenciar la imaginació.