La Fundació Althaia de Manresa bat rècords de donació d'òrgans i còrnies

La Fundació Althaia de Manresa va batre el 2016 el rècord de donacions d´òrgans i còrnies. L´any passat hi va haver 7 donants d´òrgans. El 2015 van ser 5. L´increment més notable, però, va ser en donacions de còrnies. De 26 s´ha passat a 78.

El 2016 es va posar en marxa un equip propi de la Fundació Althaia per a l´extracció de còrnies. Fins ara les realitzaven equips externs del banc de Sang i Teixits.

L´Hospital de Sant Joan de Déu d´Althaia ha estat el quart hospital de Catalunya en donació de còrnies, només per darrera de l´Hospital Clínic, l´Hospital de la Vall d´Hebron, i el de Sant Pau, tots ells a Barcelona. A més a més ha estat el primer hospital de Catalunya amb un percentatge més alt d´aprofitament de les còrnies extretes.

Segons Althaia aquests resultats «són fruit de la solidaritat de les famílies que en un moment molt difícil decideixen fer donació». També destaca que hi ha un treball multidisciplinari d´Althaia centralitzat per la Unitat de Cures Intensives de la fundació.

La Coordinació de Trasplantaments d´Althaia està integrada per professionals mèdics i d´infermeria. No tan sols coordina els processos de donació d´òrgans i teixits, sinó que és l´encarregat de promoure la donació tant dins com fora de la institució amb reunions i xerrades de sensibilització.

Habitualment les extraccions d´òrgans es fan en pacients que han tingut una mort encefàlica o cerebral. El 2015, però, es va fer a Althaia la primera extracció en asistòlia controlada, una intervenció que requereix una tècnica complexa per extreure els òrgans després de l´aturada cardíaca. Un equip de 12 persones es van desplaçar a Manresa des de l´Hospital Clínica per dur a terme l´operació.

L´any passat es va consolidar aquest sistema amb 3 extraccions. Els altres 4 casos de donacions van ser de persones en mort encefàlica.

Qualsevol persona és un donant potencial, recorda Althaia, sempre que en vida no s´hagi manifestat en contra de la donació. Seran, però, les condicions clíniques en el moment de la mort les que determinaran la possibilitat de poder fer la donació tant d´òrgans com de teixits. Només un 1 % de les morts registrades en un centre sanitari poden acabar en donació d´òrgans. Pel que fa a la donació de teixits, com còrnies, vàlvules cardíaques, ossos, pell o vasos sanguinis, el percentatge pot arribar al 10 %. En el cas de les còrnies permet recuperar la vista a persones que l´han perdut.