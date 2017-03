Manresa acollirà la 'Gran Festa Universitària de la Catalunya Central'

Universitaris de la FUB i la UPC han organitzat per aquest divendres la "Gran Festa Universitària de la Catalunya Central". La festa que es durà a terme a Silenci Manresa portarà a la capital del Bages estudiants de tota la comarca, d´Osona, de l´Anoia, de Barcelona i de diferents ciutats del Vallès. La festa comptarà amb la presència d´Hektor Mass, reconegut discjòquei nacional i creador de temes d´èxit com "My Life".

Per tal de fomentar l´ús responsable i de qualitat de l´oci nocturn, Silenci Manresa posarà a disposició dels estudiants un autobús gratuït que cada 20 minuts recorrerà diferents punts de la ciutat per evitar que els estudiants hagin d´agafar el seu propi vehicle. El recorregut de l´autobús començarà a Plaça Espanya, passarà per diferents punts de Manresa i arribarà a la sala Silenci.

Segons els mateixos estudiants, el "Set de Festa", així és com s´anomena aquesta trobada universitària, permet fomentar l´oci universitari a la ciutat. Alhora, des de la mateixa comissió organitzativa de la trobada, han volgut agrair a Silenci Manresa que posi a la disposició dels estudiants un servei d´autobús gratuït en el que consideren una mesura molt encertada. Els joves que vulguin, poden comprar la seva entrada per 12€, que inclou una consumició, a les oficines de Silenci Manresa, a les oficines del teatre Kursaal i per internet a www.silencimanresa.com. El mateix dia, en cas de disponibilitat, es podran adquirir a les mateixes taquilles de la sala a partir de les 00,00h a un preu de 15€.

La de divendres, serà la dotzena edició d´aquesta "Gran Festa Universitària de la Catalunya Central". Les altres edicions han estat tot un èxit amb la participació de més de 1.500 estudiants arribats d´arreu de Catalunya. Per divendres, els organitzadors de la festa, ja han assegurat que tenen "moltes sorpreses preparades i que estan convençuts de que serà una nit inoblidable".