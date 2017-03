La mostra de teràpies naturals Cuida't de Manresa clou amb set mil visitants

La Fira Cuida't, dedicada a la medicina natural, ha rebut 7.000 visitants el cap de setmana, una xifra similar a la de l'any passat i que satisfà els organitzadors perquè, segons diuen, indica que és un certamen consolidat a la ciutat. «Té un públic molt fidel i es demostra amb el nombre de visitants. La temàtica desperta interès i atrau un nombrós públic, que no només és de Manresa. Hi ha moltes persones que vénen d'altres comarques», explica el gerent de Fira Manresa, Joan Haro.



Els terapeutes i experts en medicina tradicional també estaven satisfets de la resposta i asseguraven que el públic respon perquè cada cop hi ha més adeptes de les teràpies alternatives. No només s'hi han vist nombrosos visitants passejant entre els estands, sinó que les activitats paral·leles també han tingut el públic d'altres edicions. Els tallers de cuina saludable han estat plens i la xerrada inaugural va ser la que va generar més expectació, amb l'assistència d'un centenar de persones per escoltar la conferència sobre la influència de l'estrès i la depressió en l'origen de malalties.



«En aquesta edició s'han vist moltes persones interessades en els estands de terapeutes que solucionaven els mals d'esquena. Suposem que el públic confia, sobretot, en la medicina natural quan tenen problemes relacionats amb els dolors i els ossos», afegia Haro. El responsable de Fira Manresa assegura que tot i que hi ha un perfil molt variat de visitants, el públic familiar «ha tingut una presència important perquè l'espai infantil també ha estat ple, amb activitats de ioga per als més petits».



La mostra ha tingut la presència de 65 expositors, una xifra que, més o menys, es va mantenint en les darreres edicions perquè molts dels expositors decideixen repetir. A llarg del cap de setmana hi hagut una seixantena d'activitats amb l'objectiu que els visitants experimentessin en primera persona totes aquestes teràpies.