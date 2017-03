Ruta per homenatjar els manresans deportats a camps de concentració nazi

Aquest proper diumenge hi haurà un itinerari guiat per les stolpersteine col·locades als llocs on van viure els manresans deportats als camps de concentració nazis a càrrec de Jordi Pons, Alejandra Ibarra i Ariadna Moyano. La ruta començarà a les 11 del matí a la plaça Sant Domènec. L'artista alemany Gunter Demnig va passar per Manresa per col·locar les llambordes amb els noms dels manresans que van ser víctimes de la barbàrie nazi, tal com han fet en altres ciutats europees.