El CIO ofereix un programa per facilitar l'ocupació de persones de més de 30 anys

El CIO de l´Ajuntament de Manresa portarà a terme el 30 Plus, el nou programa del SOC, que té com a objectiu facilitar la incorporació de persones de 30 anys i més a les empreses.

El programa ofereix a les persones participants orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; adquisició i millora de competències transversals; formació tècnico-professional vinculada al contracte de treball, i incorporació al mercat laboral, amb un contracte mínim de 6 mesos.

Les empreses que hi participen reben candidats adequats als perfils demanats; formació flexible i adaptada al lloc de treball, i subvenció equivalent al SMI de l´any 2016 (655,20€/mes per jornada completa i la part proporcional en jornades parcials) amb un màxim de 9 mesos i compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions.

Les condicions d´accés per a les persones participants són que estiguin a l´atur, tinguin 30 anys o més, inscrites a l´Oficina de Treball com a demandants d´ocupació no ocupats (DONO) La selecció dels participants es realitzarà a partir de les demandes de les empreses col·laboradores del programa.

Les condicions d´accés per a les empreses són que estiguin inscrites com a empreses, autònoms/es, SCPs i Entitats Socials ubicades a Manresa o la comarca del Bages.

En aquests moments les ofertes que s´han rebut al centre d´iniciatives per a l´ocupació són d´empreses dels sectors de l´hoteleria, la logística i el transport, la neteja, el comerç i l´administració. Però el projecte és obert a tots els sectors professionals.

30 Plus és un projecte està subvencionat pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE SF/284/2016, de 24 d´octubre.

Per a rebre més informació, cal adreçar-se al CIO de Manresa, c. Verge de l´Alba, 5-7. Tel 938776490; o bé a través de correu electrònic cio@ajmanresa.cat