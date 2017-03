Els laterals del primer tram del Passeig ja acumulen 600 rajoles trencades

La trencadissa de rajoles que afecta els laterals del primer tram del passeig de Pere III de Manresa ja és d'unes 600 peces, un centenar més de les quals es van detectar en un recompte fet pel servei de manteniment de l'Ajuntament i que va fer públic Regió7 el 8 d'agost del 2016.

Requerit per aquest diari, el govern municipal ha assegurat que «la Secció de Manteniment de la Via Pública procedirà a la reparació de les peces dels laterals del primer tram del passeig Pere III que estiguin trencades». L'Ajuntament afirma que en aquests moments hi ha unes 600 peces trencades i es preveu la seva substitució «abans de l'estiu». L'actuació tindrà un cost aproximat de 20.000 euros.

Les mateixes fonts han explicat que durant els darrers anys les actuacions de reparació de peces del Centre Històric i passeig Pere III s'han anat efectuant amb una despesa de 15.000 euros l'any.

La majoria de rajoles trencades són a causa del trànsit de camions que fan tasques de càrrega i descàrrega per als comerços i restaurants que hi ha en aquest punt cèntric de la ciutat. Tot i així, també n'hi ha a causa de les arrels dels arbres. El resultat són rajoles trencades, que es mouen i es troben a diferents nivells que, en alguns sectors, a mesura que es camina incòmodament sobre elles van fent soroll perquè estan despreses. En dies de pluja i quan el terra encara no està eixut esquitxen.

Aquesta situació provoca molèsties als vianants que caminen sobre un ferm inestable i sorollós. Amb la inversió anunciada de 20.000 euros l'Ajuntament intentarà revertir el procés de deteriorament creixent del ferm d'aquesta via emblemàtica de la ciutat.

L'estat del paviment del passeig de Pere III, sobretot del primer tram, és el reflex d'un problema de manca de manteniment molt més ampli, a causa de la crisi.



117 vials en mal estat



Per tal d'intentar posar fre a la degradació de l'espai urbà, l'Ajuntament ha anunciat que aquest 2017 destinarà 1 milió d'euros a un pla de xoc per arranjar alguns dels vials més malmesos, entre ells l'avinguda de les Bases. Manresa té 117 carrers en mal estat i, d'aquests, n'hi ha 24 que necessiten una actuació prioritària. Així ho conclou una auditoria sobre l'estat dels carrers encarregada per l'Ajuntament per tal d'avaluar la situació de la via pública.

Aquest milió d'euros representa aproximadament la meitat del total de la inversió feta per l'Ajuntament de Manresa els darrers deu anys, des del 2007, en obres de reparació de calçades i voreres. L'estudi realitzat calcula que calen més de 15 milions d'euros per reparar tots els vials que es troben en mal estat.