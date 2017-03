Manresa es prepara per rebre la 3a Marxa del Pelegrí

Després de l´èxit de les dues primeres edicions, Manresa torna a acollir la Marxa del Pelegrí, el proper diumenge 2 d´abril. Es tracta d´una caminada entre Montserrat i Manresa, que va néixer amb voluntat d'impulsar l'últim tram del Camí Ignasià, dins el projecte Manresa 2022, que commemorarà els 500 anys de l'estada d´Ignasi de Loiola al municipi.

La tercera edició de la Marxa del Pelegrí compta amb el suport de l´Ajuntament de Manresa, conjuntament amb els de Monistrol de Montserrat, Marganell, Castellgalí i Castellbell i el Vilar, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, el Monestir de Montserrat, i altres entitats i empreses del territori.



Caminada popular no competitiva



Un any més, la 3a Marxa del Pelegrí serà una caminada popular no competitiva, de 26 quilòmetres de recorregut, i amb un desnivell positiu de 600 metres. La sortida serà entre les 8 i les 8.30h del matí a Montserrat i, per qui ho vulgui, també hi haurà servei de tren i cremallera fins a Montserrat, a partir de les 7.19h. L'arribada de la caminada està prevista fins a les 3 de la tarda, al centre d´Acollida de Pelegrins, al Museu Comarcal de Manresa.



Inscripcions, preus i avituallaments



Com a novetat d´enguany, s´ha ampliat el número de participants a 600, respecte als 500 de la segona edició, els quals s´hauran d´inscriure. Ho podran fer de manera anticipada a través de la web de Runedia, o presencialment, a l'Oficina de Turisme de Manresa (Pl. Major, 10, telèfon 93 878 40 90). Les inscripcions ja estan obertes.

Els preus de les inscripcions anticipades són de 10 euros (15 euros amb servei de transport); i si la inscripció és el mateix dia, 15 euros (20 euros amb servei de transport). Les persones nascudes des del 2010 i anys posteriors caldrà que també facin la inscripció, tot i que en aquest cas serà gratuïta.

La caminada inclou 5 avituallaments al llarg del recorregut, més a la sortida i a l'arribada. Hi haurà entrepà de botifarra a l'avituallament de Sant Cristòfol de Castellbell, assegurança, una samarreta tècnica, i cervesa del Pelegrí, gentilesa de Cerveses Artesanes Guineu.

A l´arribada, també s´oferirà una sessió de ioga, per a regenerar cos i ment després del pelegrinatge, a càrrec d'Aura Ioga.



Concurs d'Instagram #marxadelpelegrí i altres serveis



La 3a Marxa del Pelegrí torna a impulsar un concurs d'Instagram, per tal d´incentivar que els participants comparteixin la seva experiència a les xarxes socials, concretament a Instagram. Així doncs, es pretén que a través de l´etiqueta #marxadepelegrí, Instagram s´ompli de fotografies dels paisatges, racons i moments que formen el recorregut de la caminada, des de Montserrat fins a Manresa.

De totes les fotografies, se n´escolliran tres, que seran les premiades.



El camí d´Ignasi



L´objectiu de la caminada és seguir la petjada del pelegrí Sant Ignasi, que el 25 de març de 1522 baixava de Montserrat en el seu pelegrinatge des del País Basc cap a Jerusalem, i arribà a Manresa, on durant la seva estada d'onze mesos va viure una profunda transformació espiritual que el va portar a redactar els Exercicis Espirituals i, posteriorment, a fundar la Companyia de Jesús.

Es tracta d´una activiat dins el Projecte Manresa 2022, que es presenta com una aposta estratègica de la ciutat, transversal i participativa, amb l'objectiu de celebrar els 500 anys de l´arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa.