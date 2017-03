La CUP a Manresa fa campanya contra el projecte de Llei de la sanitat de Comín

La CUP a Manresa ha iniciat, avui, la recollida de signatures contra l´Avantprojecte de llei d´accés universal a l´assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). Considera que el que persegueix la conselleria de Salut liderada per Toni Comín és que "els centres públics puguin oferir serveis sanitaris privats a persones que no tinguin condició d'assegurades i també a aquelles que vulguin renunciar a la cobertura pública per ser ateses com a pacients privats". En definitiva, segons la Candidatura "es permetrà la realització d'un 49% d'activitat privada als centres, com passa actualment als consorcis sanitaris". A primera hora de la tarda havia recollit prop de 150 signatures. Per a les persones que s'hi vulguin afegir, han explicat que activaran un enllaç a la xarxa per poder-ho fer.



Benefici a la privada



Per la CUP, la nova Llei implicarà "un procés de privatització intolerable, ja que, fruit de l'anterior, les mútues cada cop ocuparan major quota de mercat. A més a més, tenint en compte les restriccions pressupostàries, la sanitat pública tendirà a retallar serveis que beneficiaran a la privada, generant una xarxa de sanitat privada parasitària de la pública. Aquesta voluntat de fer activitat privada arriba després d´anys d´intenses retallades i de precarització constant de la sanitat pública i de l´afavoriment deliberat de la sanitat privada. Així, des del començament de la crisi, els centres sanitaris, total o parcialment públics, han vist els seus pressupostos minvats de forma important, comprometent en alguns casos la pròpia viabilitat d´alguns centres".



Recollida en més de 50 hospitals i CAP



La recollida d'adhesions as Manresa en contra de la futura Llei s´ha organitzat conjuntament amb més de 50 hospitals i CAP més d´arreu dels Països Catalans. L'objectiu és "la implicació de les treballadores i treballadors de la sanitat, de les usuàries i de les veïnes d'arreu per tal d'organitzar-nos per aturar projectes com l´Avantprojecte de Llei" i, en definitiva, "per a la prohibició expressa de la realització d'activitat privada en el sistema sanitari públic ja que aquesta privatització ens afecta a totes i perjudica la nostra salut".



Acte obert el dia 29 de març



Per tractar el tema sanitari, la Candidatura a Manresa ha organitzat el dia 29 de març, a les 7 de la tarda, a la biblioteca de Casino una assemblea oberta sota el lema "Parlem de la sanitat a Manresa", on es tractarà i debatrà sobre drets laborals, retallades, privilegis de la privada, llistes d´espera, Althaia i residències, entre altres temes.