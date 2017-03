El fanal de la la plaça Gispert tornarà a fer llum

El fanal de la plaça Gispert, que van recol·locar el 2013, però que només és decoratiu perquè hi manca la connexió elèctrica, tornarà a fer llum a principi de l'any vinent, com a màxim.



El grup de veïns i comerciants que s'han mobilitzat per millorar la imatge de la Gispert i del seu entorn han aconseguit de l'Ajuntament el compromís d'iniciar a la plaça manresana la instal·lació de la il·luminació amb leds prevista en catorze vials del Centre Històric i en 70 més de la resta de la ciutat. Aquesta nova il·luminació inclourà la del fanal, que el llistat de 65 projectes i gestions fets o pendents presentats recentment pel comissionat del Centre Històric ja contemplava per a enguany.



Maribel Arribas, impulsora del grup que treballa per animar la plaça Gispert i responsable de fer-hi arribar la darrera edició de la Fira de l'Aixada, s'ha mostrat molt satisfeta amb la primera trobada amb l'Ajuntament, celebrada amb Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana i Serveis. Hi van obtenir el compromís que «el gener o febrer del 2018 tindrem leds al fanal i a la plaça i, si pot ser abans, el 2017». La plaça manresana serà el punt del Centre Històric per on es començarà la instal·lació de la nova il·luminació.





Primera Fira de Primavera



En la trobada també van parlar de la primera Fira de Primavera, que se celebrarà a la Gispert entre el 25 de març i el 17 de juny, que presentaran properament i en la qual col·laborarà l'Ajuntament, i es van emplaçar a tornar-se a trobar més endavant per tractar altres temes.