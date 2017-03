Francesc De Puig deixa l'Ajuntament de Manresa després de 30 anys

Acompanyat per la majoria de regidors de l´equip de govern de l´Ajuntament de Manresa, Francesc de Puig ha anunciat públicament aquest dimecres públicament que deixa el consistori manresà després de 30 anys d´activitat a l´Administració local de Manresa.

Actual responsable de Presidència, que és un càrrec de confiança, va entrar a l´Ajuntament de Manresa a les municipals del 1987 amb Juli Sanclimens (CiU) al capdavant. Llavors va formar part de l´equip de govern durant 8 anys. Posteriorment i durant diverses etapes, va ser regidor a l´oposició, càrrec que va compaginar amb la direcció del Centre d´Alt Rendiment de Sant Cugat, on s´hi va estar 16 anys. El 2011 va tornar a l´Ajuntament de Manresa com a càrrec de confiança. Primer com a gerent i a l´última etapa a Presidència.

De Puig es jubila amb 67 anys. Ha explicat que tot són cicles en la vida «i avui s´acaba un dels dos grans cicles que hi ha hagut a la meva», la de l´Ajuntament. L´altra va ser l´ensenyament i l´esport. «Acaba aquest cicle a l´Administració que m´he pres sempre amb la voluntat de servir». «Ha sigut un orgull servir a la meva ciutat».

Passat Setmana Santa deixarà el consistori, i aquest migdia ha volgut agrair tothom amb qui ha col·laborat. «Mai no m´he sentit sol», ha dit

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, assegut al costat de De Puig, s´ha emocionat durant un moment de l´acte i ha afirmat que «avui se´n va un gran. Una gran persona, un gran professional i un amic». «Estic de dol», ha manifestat.