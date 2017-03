Manresa no descarta soterrar una part de la via dels catalans

Manresa no tindrà dibuixat damunt dels plànols del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) el trasllat de les estacions de Manresa Alta i Manresa Baixador perquè FGC s'hi va oposar pel cost que tenia. A canvi, hi constarà un pla especial per millorar la integració del traçat ferroviari a la ciutat, i de l'estació d'autobusos. Es desenvoluparà sobre la base de la signatura d'un protocol entre Ajuntament, Generalitat i FGC. S'hi comprometen a tenir redactat en 18 mesos un document marc de les actuacions, el cost i el full de ruta per fer-les. Inclou no descartar l'opció de soterrar un tram de les vies (del Pont de Ferro a Manresa Baixador)

El protocol està pendent de la signatura de Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat; Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Enric Ticó, president de FGC, i Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme abans del 30 de març, quan es portarà l'aprovació provisional del POUM al ple municipal. El text inclou una sèrie d'objectius per millorar la relació de FGC amb la ciutat, com solucionar l'embut al capdavall del carrer de la Font del Gat, reubicar la zona de transferència de mercaderies a Manresa Alta, així com de l'aparcament dels combois i dels autobusos, i instal·lar un o més baixadors per donar servei a la Parada, al Parc Tecnològic i al Parc de l'Agulla.

Marc Aloy, regidor d'Urbanisme de Manresa, posa en relleu que l'objectiu és resoldre una problemàtica que la ciutat arrossega fa molts anys i per a la qual, malgrat les iniciatives que han anat sorgint, no s'ha trobat una solució. Ho atribueix a la manca de consens de les administracions competents que, justament, assenyala, és el que pretén garantir l'esmentat protocol i que, en canvi, diu, no resolia la planificació inicial al POUM. Per a ell el canvi és «un pas endavant».

El regidor recorda que, amb la Generalitat , titular del servei, Ferrocarrils, que l'explota, haurà de pagar bona part de les actuacions. Per no renunciar a una operació que entén com a imprescindible, es va posar damunt la taula la idea «d'un pla especial que vagi acompanyat de la signatura d'un protocol que fixi els objectius a aconseguir» per la ciutat i el conjunt del pla de Bages, inclosos els costos de cada actuació, el sistema de finançament i el full de ruta.



Com Vic, Terrassa i Sabadell



Sobre el tema del soterrament, especifica que «ho diem perquè, per exemple, en un estudi del 2003 per aconseguir que el carrer de la Indústria pogués passar per sobre en lloc de fer-ho per un túnel, hi havia un tram soterrat, que és molt curt, del Pont de Ferro a l'estació Manresa Baixador. És una opció que han fet moltes ciutats, com Vic, Terrassa i Sabadell, que és que, sense tuneladora, amb el sistema de trinxera, pots enfonsar una mica les vies i, al damunt, aconseguir un espai lliure. Aquesta opció ja era prevista en l'esmentat estudi, «però amb un pendent que no és l'habitual d'una línia». Insisteix a no tancar-s'hi abans d'hora i recorda que «és un tram urbà on el tren no va a la velocitat que va a fora del nucli urbà».



El calendari i la responsabilitat



Aprovat el protocol al ple ordinari de demà, i signat, es constituirà una taula de treball integrada per les tres parts per redactar el document marc en 18 mesos. «Si abans d'acabar la legislatura el tenim, estaríem en disposició d'haver aprovat, com a mínim provisionalment, un pla especial i, per tant, sabent com transformarem tot aquest àmbit, quins costos tindrà i qui els haurà d'afrontar», apunta Aloy.

Afegeix que «aquest protocol deixa clar que qui portarà la iniciativa és l'Ajuntament. Anirem posant propostes sobre la taula i Generalitat i FGC ens aniran fent matisos, però tenim molt clar que assumim bona part de la responsabilitat que tiri endavant».