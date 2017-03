Usuaris del bus a Barcelona no toleraran que es mantingui la situació de pèrdua de servei

Els usuaris del servei públic de transport en autobús entre Manresa i Barcelona no toleraran que es consolidi la situació de pèrdua de servei que consideren que s'ha produït des que l'empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, se n'ha fet càrrec.



Dilluns al vespre una vintena d'usuaris van mantenir una reunió a l'estació d'autobusos per buscar la manera de fer més pinya de cara a assolir objectius comuns com són que no es quedi ningú a terra sense poder pujar a l'autobús, més puntualitat i menys incidències, segons explicava després de la reunió Blanca Virós, de la comissió d'usuaris.



Tres mesos després que Monbus substituís la UTE (Unió Temporal d'Empreses) Bages Exprés, integrada per les companyies Castellà, Julià i Alsina Graells, el sentiment generalitzat entre els usuaris és que hi han sortit perdent. I no descarten dur a terme accions de protesta. «No ens quedarem de braços plegats empassant-nos el que faci l'empresa», advertia Virós, que afegia que «no tolerarem pèrdua de servei. Per aquí no hi passarem». El problema que identifiquen com a principal en aquests moments és que hi ha usuaris que no poden pujar a l'autobús perquè va ple i s'han de quedar a terra.



La comissió d'usuaris considera que tres mesos després del canvi de concessió i amb la recollida de dades que s'ha fet a les parades n'hi hauria d'haver prou per tenir controlat quan cal habilitar més places.



En aquests moments, Generalitat i empresa estan negociant una nova graella d'horaris que no acaba de fer el pes als usuaris perquè troben a faltar més busos directes i ajustament de rutes.



Ara esperen que representants de la Generalitat participin en una reunió amb usuaris per explicar quins són els canvis a la graella d'horaris que s'està estudiant introduir. Reconeixen que el nivell i el ritme d'incidències ha baixat i que la puntualitat ha anat millorant. Però queda camí per córrer per estar com abans.