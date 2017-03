El Centre Hospitalari podria ser residència d'avis

El ple de l´Ajuntament de Manresa ha aprovat una moció conjunta de CDC, ERC, PSC, C´s, DM i del regidor Miquel Davins que planteja mesures per afrontar millor l´envelliment de la població.

La moció fa referència en la seva part expositiva a la necessitat que el govern de la ciutat continuï insistint per tal d´aconseguir que l´Administració concerti el major nombre de les places ja existents i. si cal «estudiar l´aprofitament d´alguns equipaments existents de la ciutat per ampliar-ne de noves (per exemple en el Centre Hospitalari)».

Els acords de la moció són elaborar, abans d´acabar l´any 2017, una diagnosi de les necessitats assistencials actuals i futures, en un horitzó de cinc anys, de la gent gran de Manresa pel que fa al serveis que necessiten.



Pla estratègic

També s´impulsarà la redacció d´un Pla Estratègic d´envelliment i dependència a Manresa, a finalitzar el 2018, que fixi els objectius i prioritats dels serveis i equipaments òptims per donar resposta a les necessitats detectades en aquesta diagnosi.

L´acord preveu la creació d´una taula d´envelliment i dependència dins el Consell de Serveis Socials municipal, amb els actors estratègics i els operadors principals a la ciutat, per fer el seguiment dels acords i de les actuacions que s´hagin de dur a terme.

L´Ajuntament considera que és necessari disposar del major nombre possible d´instruments de planificació a nivell municipal per estructurar polítiques de previsió de les necessitats actuals i futures d´aquest col·lectiu, així com planificar els serveis i equipaments dels que caldrà disposar per continuar fent-hi front.