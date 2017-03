Les Escodines reclama que es talli el trànsit al centre del barri un cop a la setmana perquè els nens hi juguin

L´Associació de Veïns de les Escodines demanarà a l´Ajuntament que els principals carrers del barri, l´Escodines i el Sant Bartomeu, es tallin al trànsit un cop a la setmana perquè els nens puguin jugar al carrer. La proposta ha sorgit d´un procés participatiu entre veïns del barri, també infants. Aquests són els qui van reclamar poder jugar al carrer, segons la presidenta de l´AV, Carme Carrió.

Carrió ha fet l´anunci aquest dijous durant la presentació de nous espais que guanya les Escodines per a ús públic. Es tracta d´un solar al carrer Sant Bartomeu, 23-25, cantonada amb Aiguader, on s´ha tirat a terra una casa que hi havia en ruïnes. Ara s´urbanitzarà, s´ajardinarà i s´hi col·locarà un banc.

L´Ajuntament també ha signat un conveni amb la propietat d´un altra solar proper, al Sant Bartomeu, 19, actualment tancat, que també permetrà obrir-lo i integrar-lo a l´espai públic.

Segons el regidor de Planejaments i projectes Urbans, Marc Aloy, les Escodines és un barri «molt dens amb poc espai públic», i «aquestes petites actuacions per recuperar espais buits i obsolets del Centre Històric reverteixen significativament en la dinàmica del barri».

Aquestes actuacions formen part del paquet de mesures acordades entre Ajuntament i veïns per millorar la convivència al barri després d'uns episodis d'incivisme que hi va haver l'any passat. S'ha actuat en temes de seguretat, mobilitat i ara urbanisme i espais públics, segons Aloy.