L'AV la Font de Manresa canvia el candidat per rellevar Rueda deu dies abans de fer l'assemblea

El relleu de Josep Rueda al capdavant de l'associació de veïns de la Font dels Capellans ja es veia que no seria fàcil. Tot just deu dies abans de la celebració de l'assemblea que ha de servir per fer el canvi de president i de junta, ha canviat el candidat previst a l'inici.



Tot feia pensar que Antonio Lavilla, veí de 50 anys del barri, on viu des del néixer, i que actualment és el vicepresident primer de l'ens veïnal, era la persona cridada a rellevar Rueda, que quan va anunciar la seva retirada definitiva, l'estiu passat, va avançar que hi havia una persona que s'estava preparant per substituir-lo, de manera que, com a mínim, i depenent que després aquesta persona aconseguís el suport necessari, no es pogués dir que no s'havia treballat el canvi de president amb una mica de previsió.



El 28 de febrer passat, quan es va anunciar que la data escollida per celebrar l'assemblea per fer el canvi era el dissabte 25 de març, el nom que sonava era el de Lavilla, però des de l'ens veïnal van demanar respectar el termini de quinze dies abans de fer-lo públic perquè es poguessin presentar altres candidatures. Aquests quinze dies s'havien de comptar a partir de l'1 de març, quan es va repartir entre el veïnat la convocatòria de l'assemblea. Passat aquest marge de temps, ahir, Rueda va informar a aquest diari del canvi del candidat inicial i de l'aparició d'una segona proposta, de la qual no es va concretar el nom. El líder veïnal ha estat al capdavant de l'associació de veïns de la Font els darrers 34 anys, i n'hi ha estat vinculat prop de 40. El 2011 ja va anunciar la seva intenció de plegar de president després de tants anys, però no va poder ser perquè no va sortir cap candidat per substituir-lo.



Actualment, al costat de Rueda com a president i de Lavilla com a vicepresident primer, integren la junta Francisco Montero, vicepresident segon; Eva González, secretària; Josefa García, vicesecretària, i Antonio Belver, tresorer.