L'Ajuntament creu que els nous horaris del bus a Barcelona no són els que volen els usuaris

L´Ajuntament de Manresa considera que la nova proposta d´horaris dels busos entre Manresa i Barcelona que s´ha de posar en marxa pròximament no respon a la majoria de demandes d´increment de serveis i canvis que han proposat els usuaris. Així ho manifesta en una nota pública en la qual assegura que vetllarà pel bon funcionament del servei. Al mateix temps demana més expedicions directes entre les dues ciutats. Els nous horaris els ha de fer públics la Generalitat i l´empresa concessionària, Monbús.

La nova proposta d´horaris ha estat acordada recentment per la Generalitat i Monbús. Segons el comunicat de l´Ajuntament, «ha de resoldre els temes de puntualitat i capacitat del servei». Afirma que «tot i que no representa una pèrdua d´expedicions ni decrement del servei», no respon a les demandes que els usuaris han traslladat tan a l´Ajuntament com a la Generalitat, que és la titular del servei.

«Per tot plegat» continua dient, l´Ajuntament, amb el vistiplau de la Generalitat, «deixa clar» que vetllarà pel compliment del servei, recopilarà la informació rebuda dels usuaris, es continuarà reunint amb els seus representants «per tal d´assegurar la qualitat del servei i traslladar a la Generalitat, com s´ha fet sempre, totes les incidències i queixes que es detectin».

El consistori manresà afirma que des dels primers dies que l´empresa Hispano-Igualadina (Monbús), es va fer càrrec del servei a mitjans de desembre va començar a rebre queixes. Aquestes es van recollir, escoltar i traslladar al titular del servei, la Generalitat, «exigint millores». Recorda també que va propiciar una primera reunió amb els usuaris, i que després n´hi ha hagut més.

Comenta que tot i que es van notar millores, continuen els problemes de mobilitat i falta de capacitat dels autobusos en determinades expedicions. Aquests problemes encara persisteixen.