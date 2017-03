Més de 500 estudiants participen a la Prova Cangur de matemàtiques a Manresa

Uns nois estan ballant i formen un cercle. L´Antoni és el cinquè a l´esquerra d´en Biel i el vuitè a la dreta del Biel. Quants nois hi ha al cercle?.

Aquesta és una de les preguntes de la Prova Cangur de matemàtiques que aquest dijous s´ha dut a terme a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM). Hi van participar més de 500 estudiants de quart d´ESO i de primer i segon de batxillerat de diferents centres d´ensenyament del Bages.

La Prova Cangur és un concurs que té l´objectiu d´estimular i motivar l´aprenentatge de les matemàtiques entre els alumnes.

Aquest dijous s´ha celebrat a arreu de Catalunya amb la participació de més de 100.000 alumnes. És organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques, que forma part de l´Institut d´Estudis Catalans, amb la col·laboració del departament d´Ensenyament.

A Manresa, a més a més de les proves en sí, els estudiants han pogut participar en diversos tallers organitzats per la Politècnica amb el mateix objectiu d´estimular l´aprenentatge de les matemàtiques i també promoure els estudis d´enginyeria que s´hi fan, on aquesta matèria és molt important, explica la professora del centre Rosa Giralt.

S´ha dut a terme un geocahing matemàtic, on els alumnes havien de trobar unes peces amagades i desxifrar un enigma;. També hi ha hagut activitats relacionades amb la topografia, la geologia, la química, el dibuix i impressió en 3D i plataformes de programació com l´Arduino.

Per cert. La resposta és 13.