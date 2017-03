El ple de Manresa aprova que també s´honori el cognom de la mare

El ple de l´Ajuntament de Manresa ha aprovat per unanimitat incorporar els dos cognoms de les persones en tota la documentació municipal, sempre que existeixi la possibilitat.

A partir d´ara s´inclouran els dos cognoms de les persones que són mereixedores de reconeixement en totes les resolucions que s´emetin relatives al Reglament d´Honors i Distincions de Manresa.

En la mesura que es pugui, quan s´escaigui fer una revisió, s´incorporarà el segon cognom de la persona en els reconeixements fets fins ara si és que aquest no hi figura.

La moció aprovada afirma que Manresa «és com totes les ciutats de la nostra societat, una ciutat masculinitzada i patriarcal. La qual reconeix les tasques dels homes però no les de les dones». Afegeix que històricament les dones han quedat relegades a les tasques domèstiques, de cures i al sosteniment de la vida, tasques que no han estat ni reconegudes i encara menys remunerades.



Manca de reconeixement

El text aprovat assegura que tampoc s´han reconegut aquelles altres tasques que han fet les dones, segurament, només per ser dones i no donar-los la importància que mereixien. Tant és així que a Manresa, tot i que darrerament s´hi ha incorporat noms de carrers de dones com el de Teresa Claramunt, Rosa Sensat, Maria Aurèlia Capmany i La Maternitat d´Elna, de 158 carrers dedicats a persones, 150 són homes i 8 són dones. És a dir, de tots els reconeixements en carrers, només el 5% ha estat a dones, quan aquestes representen el 50% de la població.

Un cas similar és el de la concessió d´altres honors i distincions amb reglament vigent com ara: el títol de Manresà/na il·lustre, el de Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/va de la ciutat, la Medalla de la ciutat de Manresa o les medalles de la ciutat al Mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, al mèrit Artístic, al mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i a la Solidaritat.

En aquests moments, l´Ajuntament de Manresa està elaborant de forma participada amb la ciutadania i el Consell Municipal de la Dona –amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona–, el II Pla d´igualtat de Gènere.

Un document que serà de referència de les polítiques d´igualtat de gènere pels propers anys, partint del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere, i de la voluntat de transformar aquesta realitat. Les actuacions s´encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l´equitat tant per raó de gènere com d´orientació sexual.

Una de les propostes sorgides a les reunions per concretar actuacions a realitzar a partir de la Diagnosi de la realitat de la nostra ciutat, ha estat una de tant senzilla com reivindicar el segon cognom, per reconèixer a les dones a través de la nomenclatura.



L'ordre dels cognoms

La moció recorda que la nova Llei del Registre Civil determina que les mares i els pares decidiran, de mutu acord, en quin ordre posaran els cognoms als seus fills i filles però, tot i aquesta possibilitat, encara no és freqüent posar el de la mare en primer lloc i en tot cas, acaba sent més una decisió sobre el nom i no sobre el gènere, en cas que es plantegi l´opció del canvi d´ordre.

La moció afirma que «el que si que tenim a l´abast, més enllà de l´ordre, és la possibilitat de reconèixer els dos cognoms. A la pràctica oblidem aquesta singularitat del nostre país i les persones ens presentem i ens nombrem unes a les altres amb un sol cognom, oblidant moltes vegades el cognom matern».

És per aquest fet que es va traslladar la proposta a la comissió de nomenclàtor, la qual va ser debatuda i acceptada per tothom. Davant la impossibilitat de canviar noms de carrers actualment existents per les complicacions que això suposa, es valora com un pas per revertir la situació de tants i tants anys d´oblidar a les dones en els reconeixements que fa la ciutat.